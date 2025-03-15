У Києві та областях оголошено повітряну тривогу через ракетну небезпеку
Київ • УНН
У Києві та ряді областей України оголошено повітряну тривогу у зв'язку з ракетною загрозою. Повітряні сили раніше повідомляли про виявлення ворожих загроз.
У столиці та низці областей України оголошено повітряну тривогу через ракетну небезпеку. Про це повідомляє КМВА, передає УНН.
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Повітряні Сили раніше інформували щодо виявлення ворожих загроз в столиці.