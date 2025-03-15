В Киеве и областях объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности
Киев • УНН
В Киеве и ряде областей Украины объявлена воздушная тревога в связи с ракетной угрозой. Воздушные силы ранее сообщали об обнаружении вражеских угроз.
В столице и ряде областей Украины объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности. Об этом сообщает КГВА, передает УНН.
Просим всех срочно проследовать в укрытие гражданской защиты
Напомним
Воздушные Силы ранее информировали об обнаружении вражеских угроз в столице.