Полтавскую область ночью атаковали вражеские дроны: поврежден склад, был пожар
Киев • УНН
Ночью ПВО работала в Полтавской области из-за атаки вражеских беспилотников. В Миргородском районе обломками поврежден склад, произошло возгорание соломы, но пострадавших нет.
Полтавская область ночью подверглась атаке вражеских беспилотников, в Миргородском районе поврежден склад, произошло возгорание соломы, но пострадавших нет, сообщил в среду врио главы Полтавской ОВА Владимир Когут в Telegram, пишет УНН.
Сегодня ночью Полтавщину в очередной раз атаковали вражеские беспилотники. В области работала ПВО. Обломками БпЛА в Миргородском районе повреждено складское помещение одного из предприятий. К счастью, пострадавших нет
С его слов, также произошло возгорание соломы. Пожар ликвидирован.
В Полтавской области ПВО сбила вражеские цели: обломки повредили дома18.03.25, 08:11 • 48995 просмотров