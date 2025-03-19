Полтавскую область ночью атаковали вражеские дроны: поврежден склад, был пожар

Полтавская область ночью подверглась атаке вражеских беспилотников, в Миргородском районе поврежден склад, произошло возгорание соломы, но пострадавших нет, сообщил в среду врио главы Полтавской ОВА Владимир Когут в Telegram, пишет УНН.

Сегодня ночью Полтавщину в очередной раз атаковали вражеские беспилотники. В области работала ПВО. Обломками БпЛА в Миргородском районе повреждено складское помещение одного из предприятий. К счастью, пострадавших нет - написал Когут.

С его слов, также произошло возгорание соломы. Пожар ликвидирован.

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