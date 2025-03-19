Минулий рік став найтеплішим за останні 175 років: чому це небезпечно
Київ • УНН
Згідно зі звітом WMO, 2024 рік став найтеплішим, перевищивши доіндустріальний рівень на 1,55°C. Концентрація CO2 досягла максимуму за 800 тис. років, а танення льодовиків пришвидшилось.
Всесвітня метеорологічна організація у спеціальній доповіді про стан глобального клімату підтвердила, що 2024 рік, ймовірно, був першим календарним роком, який був більш ніж на 1,5 °C вищим за доіндустріальну епоху із глобальною середньою приземною температурою на 1,55 ± 0,13 °C вищою за середню температуру 1850-1900 років. Таким чином, це найтепліший рік за 175 років спостережень, пише УНН з посиланням на WMO.
Головний звіт WMO показав, що:
• концентрація вуглекислого газу в атмосфері досягла найвищого рівня за останні 800 тисяч років;
• у всьому світі кожний з десятий рік окремо був найтеплішими роком в історії;
• кожен з останніх восьми років встановлював новий рекорд вмісту тепла в океані;
• 18 найнижчих зареєстрованих площ арктичного морського льоду були за останні 18 років;
• три найнижчі площі льоду в Антарктиді були за останні три роки;
• найбільша трирічна втрата маси льодовика в історії сталася за останні три роки;
• швидкість підвищення рівня моря подвоїлася з початку супутникових вимірювань.
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Доповнення
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