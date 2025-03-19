Минулий рік став найтеплішим за останні 175 років: чому це небезпечно

Всесвітня метеорологічна організація у спеціальній доповіді про стан глобального клімату підтвердила, що 2024 рік, ймовірно, був першим календарним роком, який був більш ніж на 1,5 °C вищим за доіндустріальну епоху із глобальною середньою приземною температурою на 1,55 ± 0,13 °C вищою за середню температуру 1850-1900 років. Таким чином, це найтепліший рік за 175 років спостережень, пише УНН з посиланням на WMO.

Головний звіт WMO показав, що:

• концентрація вуглекислого газу в атмосфері досягла найвищого рівня за останні 800 тисяч років;

• у всьому світі кожний з десятий рік окремо був найтеплішими роком в історії;

• кожен з останніх восьми років встановлював новий рекорд вмісту тепла в океані;

• 18 найнижчих зареєстрованих площ арктичного морського льоду були за останні 18 років;

• три найнижчі площі льоду в Антарктиді були за останні три роки;

• найбільша трирічна втрата маси льодовика в історії сталася за останні три роки;

• швидкість підвищення рівня моря подвоїлася з початку супутникових вимірювань.

Наша планета подає все більше сигналів лиха, але цей звіт показує, що обмежити довгострокове підвищення глобальної температури до 1,5 градусів за Цельсієм все ще можливо - сказав Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш.

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Він додав, що лідери країн повинні активізуватися, використовуючи переваги дешевих, чистих відновлюваних джерел енергії для своїх громадян і економік. Це може бути втілено за допомогою нових національних кліматичних планів, які мають бути представлені цього року.

Хоча один рік потепління вище 1,5 °C не вказує на те, що довгострокові температурні цілі Паризької угоди недосяжні, це тривожний дзвінок про те, що ми збільшуємо ризики для нашого життя, економіки та планети - заявив генеральний секретар ВМО Селесте Сауло.

Команда міжнародних експертів ВМО продовжує вивчати ситуацію, щоб забезпечити послідовне, надійне відстеження довгострокових змін глобальної температури, яке буде узгоджено з Міжурядовою групою експертів зі зміни клімату (IPCC).

Доповнення

Екстремальна спека минулого року, включаючи тайфуни та повені, призвела до найбільшого переміщення людей, якого не фіксували з 2008 року. Вона також загострила продовольчу кризу.

У Бразилії будують нову чотирисмугову автомагістраль до міста Белен, де відбуватиметься кліматичний саміт COP30. При цьому шосе прорізає десятки тисяч гектарів охоронюваних тропічних лісів Амазонки.