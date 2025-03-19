Екстремальна погода у 2024 році призвела до найбільшого переміщення людей

Екстремальна спека минулого року, включаючи тайфуни та повені, призвела до найбільшого переміщення людей, якого не фіксували з 2008 року та загострила продовольчу кризу, - пише УНН із посиланням на Bloomberg.

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Тропічні циклони викликали набагато серйозніші наслідки, такі як супертайфун Ягі у вересні. Смертоносний шторм забрав життя сотень людей, коли пронісся по Філіппінам, Китаю та В’єтнаму. Повінь знищила посіви, завдавши збитків на мільярди доларів, а люди були змушені покинути затонулі будинки.

У 2024 році Всесвітня метеорологічна організація зафіксувала 151 випадок "екстримальної погоди". Від так минулий рік став найспекотнішим за всю історію спостережень. Серед найбільш значних екстремальних погодних явищ минулого року, перелічених агентством, була червнева спека в Саудівській Аравії. Температура поблизу Мекки сягала 50C. Влада країни повідомляла про велику кількість смертельних випадків під час паломництва в хадж.

Щонайменше 1 млн людей у 8 країнах зіштовхнулися з гострою нестачею продовольства. Ця цифра була менша навіть у 2023 році, коли посухи знищили світовий врожай зернових.

Руйнівні наслідки екстремальних погодних явищ для світової економіки прискоряться, якщо викиди вуглекислого газу, метану та двоокису азоту продовжуватимуть збільшуватися. За даними ВМО, у 2024 році концентрація всіх трьох газів в атмосфері зросла.

Вирішальне значення для зменшення майбутніх витрат і порятунку життів мають системи раннього попередження та кліматичні послуги - йдеться у звіті ВМО.

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що повінь у центрі Італії: місячна норма опадів за день, збитки сягають 100 млн євро