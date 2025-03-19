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Экстремальная погода в 2024 году привела к крупнейшему перемещению людей

Киев • УНН

 • 10269 просмотра

В 2024 году зафиксирован 151 случай экстремальной погоды, что привело к массовым перемещениям населения и углублению продовольственного кризиса. Прошлый год стал самым жарким за всю историю наблюдений.

Экстремальная погода в 2024 году привела к крупнейшему перемещению людей

Экстремальная жара в прошлом году, включая тайфуны и наводнения, привела к наибольшему перемещению людей, не зафиксированному с 2008 года, и обострила продовольственный кризис, - пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Тропические циклоны вызвали гораздо более серьезные последствия, такие как супертайфун Яги в сентябре. Смертоносный шторм унес жизни сотен людей, когда пронесся по Филиппинам, Китаю и Вьетнаму. Наводнение уничтожило посевы, нанеся ущерб на миллиарды долларов, а люди были вынуждены покинуть затопленные дома.

В 2024 году Всемирная метеорологическая организация зафиксировала 151 случай "экстремальной погоды". С тех пор прошлый год стал самым жарким за всю историю наблюдений. Среди наиболее значительных экстремальных погодных явлений прошлого года, перечисленных агентством, была июньская жара в Саудовской Аравии. Температура вблизи Мекки достигала 50C. Власти страны сообщали о большом количестве смертельных случаев во время паломничества в хадж.

По меньшей мере 1 млн человек в 8 странах столкнулись с острой нехваткой продовольствия. Эта цифра была меньше даже в 2023 году, когда засухи уничтожили мировой урожай зерновых.

Разрушительные последствия экстремальных погодных явлений для мировой экономики ускорятся, если выбросы углекислого газа, метана и двуокиси азота будут продолжать увеличиваться. По данным ВМО, в 2024 году концентрация всех трех газов в атмосфере возросла.

Решающее значение для уменьшения будущих расходов и спасения жизней имеют системы раннего предупреждения и климатические услуги, - говорится в отчете ВМО

- говорится в отчете ВМО.

Напомним

Ранее УНН писал, что наводнение в центре Италии: месячная норма осадков за день, убытки достигают 100 млн евро

Лилия Подоляк

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