Экстремальная погода в 2024 году привела к крупнейшему перемещению людей
Киев • УНН
В 2024 году зафиксирован 151 случай экстремальной погоды, что привело к массовым перемещениям населения и углублению продовольственного кризиса. Прошлый год стал самым жарким за всю историю наблюдений.
Экстремальная жара в прошлом году, включая тайфуны и наводнения, привела к наибольшему перемещению людей, не зафиксированному с 2008 года, и обострила продовольственный кризис, - пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.
Детали
Тропические циклоны вызвали гораздо более серьезные последствия, такие как супертайфун Яги в сентябре. Смертоносный шторм унес жизни сотен людей, когда пронесся по Филиппинам, Китаю и Вьетнаму. Наводнение уничтожило посевы, нанеся ущерб на миллиарды долларов, а люди были вынуждены покинуть затопленные дома.
В 2024 году Всемирная метеорологическая организация зафиксировала 151 случай "экстремальной погоды". С тех пор прошлый год стал самым жарким за всю историю наблюдений. Среди наиболее значительных экстремальных погодных явлений прошлого года, перечисленных агентством, была июньская жара в Саудовской Аравии. Температура вблизи Мекки достигала 50C. Власти страны сообщали о большом количестве смертельных случаев во время паломничества в хадж.
По меньшей мере 1 млн человек в 8 странах столкнулись с острой нехваткой продовольствия. Эта цифра была меньше даже в 2023 году, когда засухи уничтожили мировой урожай зерновых.
Разрушительные последствия экстремальных погодных явлений для мировой экономики ускорятся, если выбросы углекислого газа, метана и двуокиси азота будут продолжать увеличиваться. По данным ВМО, в 2024 году концентрация всех трех газов в атмосфере возросла.
Решающее значение для уменьшения будущих расходов и спасения жизней имеют системы раннего предупреждения и климатические услуги, - говорится в отчете ВМО
Напомним
Ранее УНН писал, что наводнение в центре Италии: месячная норма осадков за день, убытки достигают 100 млн евро