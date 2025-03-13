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У Бразилії вирубують ліси Амазонії - будують трасу до кліматичного саміту

Київ • УНН

 • 13966 перегляди

У Бразилії будують автомагістраль через тропічні ліси Амазонії до міста Белен, де відбудеться кліматичний саміт COP30. Екологи кажуть, що це суперечить меті заходу.

У Бразилії вирубують ліси Амазонії - будують трасу до кліматичного саміту

У Бразилії будують нову чотирисмугову автомагістраль до міста Белен, де відбуватиметься кліматичний саміт COP30. При цьому шосе прорізає десятки тисяч гектарів охоронюваних тропічних лісів Амазонки, повідомляє УНН із посиланням на ВВС.

Деталі

Зазначається, що магістраль покликана полегшити проїзд до міста, яке прийме понад 50 000 людей, включаючи світових лідерів, на конференції в листопаді.

Уряд штату рекламує "стійкий" потенціал шосе, але деякі місцеві жителі та захисники природи обурені впливом на навколишнє середовище

- йдеться у статті.

Видання зазначає, що Амазонія відіграє життєво важливу роль для світу: поглинає вуглець і забезпечує біорізноманіття.

"Біозахисники кажуть, що вирубка лісів суперечить самій меті кліматичного саміту", - резюмує видання.

Нагадаємо

За даними екологів, до 2080 року 60% регіонів Латинської Америки не зможуть вирощувати банани через зміни клімату. Колумбія та Коста-Ріка постраждають найбільше, тоді як Еквадор залишиться основним виробником.

Жахлива знахідка вчених: в Антарктиді виявили "кліматичну бомбу" для планети16.02.25, 06:05 • 48394 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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