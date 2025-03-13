В Бразилии вырубают леса Амазонии - строят трассу к климатическому саммиту
Киев • УНН
В Бразилии строят автомагистраль через тропические леса Амазонии к городу Белен, где состоится климатический саммит COP30. Экологи говорят, что это противоречит цели мероприятия.
В Бразилии строят новую четырехполосную автомагистраль к городу Белен, где будет проходить климатический саммит COP30. При этом шоссе прорезает десятки тысяч гектаров охраняемых тропических лесов Амазонки, сообщает УНН со ссылкой на ВВС.
Детали
Отмечается, что магистраль призвана облегчить проезд в город, который примет более 50 000 человек, включая мировых лидеров, на конференции в ноябре.
Правительство штата рекламирует "устойчивый" потенциал шоссе, но некоторые местные жители и защитники природы возмущены воздействием на окружающую среду
Издание отмечает, что Амазония играет жизненно важную роль для мира: поглощает углерод и обеспечивает биоразнообразие.
"Биозащитники говорят, что вырубка лесов противоречит самой цели климатического саммита", - резюмирует издание.
Напомним
По данным экологов, к 2080 году 60% регионов Латинской Америки не смогут выращивать бананы из-за изменений климата. Колумбия и Коста-Рика пострадают больше всего, тогда как Эквадор останется основным производителем.
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