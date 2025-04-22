Армії мають бути готовими до безпекових загроз, спровокованих зміною клімату - експерти

Зміни клімату напряму впливають на збройні сили різних країн та принципи ведення бойових дій. В оборонних відомствах різних країн обговорюють, як адаптуватися до нових реалій, пов’язаних з навколишнім середовищем, пише УНН з посиланням на Yahoo.

Деталі

Від реагування на погодні катаклізми до зростаючої конкуренції в Арктиці, де стає все тепліше, військові піддаються впливу кліматичних змін і не можуть дозволити їм стати стратегічною "сліпою плямою", кажуть експерти з безпеки.

Останнім часом зростає занепокоєння, що діяльність, пов’язана із кліматичними змінами відходить на другий план, оскільки Європа посилює оборону, а США відступають від союзників і своїх "зелених" зобов'язань. Але оборонні відомства вже підкреслили, що потепління планети створює серйозні виклики національній безпеці, і військовим необхідно адаптуватися до цих нових загроз.

Екстремальна погода у 2024 році призвела до найбільшого переміщення людей

Цього не уникнути. Клімату байдуже, хто є президентом або які ваші політичні цілі на даний момент. Він наближається, і військові повинні бути готові - сказала директор вашингтонського Центру клімату і безпеки Ерін Сікорська.

У США, де адміністрація президента Дональда Трампа викреслила тему глобального потепління з урядових сайтів, в останній оцінці загроз розвідки не було жодної згадки про зміну клімату. Сікорська заявила, що це залишає важливі стратегічні прогалини, особливо коли йдеться про наддержаву відновлюваної енергетики Китай та перегони за панування в Арктиці, де танення морського льоду відкриває судноплавні шляхи і доступ до ресурсів.

Мене, як людину, яка тривалий час працювала у сфері національної безпеки, турбує те, що ця сліпа пляма ставить США під загрозу - сказала вона.

Вторгнення росії до України і клімат

В Європі вторгнення росії в Україну викликало побоювання щодо енергетичної безпеки і прискорило амбіції багатьох країн у сфері відновлюваної енергетики. Але в останні місяці країни скоротили міжнародну допомогу, спрямовану на розвиток, що поставило під сумнів кліматичні бюджети, оскільки пріоритети у витратах змістилися на оборону і торгівлю.

Минулого місяця міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок визнала "надзвичайно складну" геополітичну ситуацію, але наполягла на тому, що кліматичні дії залишаються "найважливішою політикою безпеки". За її словами, Німеччина планує виділити півтрильйона доларів на військові та інфраструктурні витрати, а також 100 мільярдів євро на кліматичні заходи.

"Кожен, хто думає про безпеку, повинен думати і про клімат. Ми вже живемо в умовах кліматичної кризи", - йдеться в доповіді, підготовленій у лютому на замовлення міністерства закордонних справ і оборони Німеччини.

Зміна клімату загрожує системі донорства крові - дослідження

У звіті зазначається, що кліматичні виклики з'являються у "всьому спектрі військових завдань", а ризики зростають, зокрема, через масштабні неврожаї, конфлікти і нестабільність.

У вересневому звіті Міністерство оборони Великої Британії заявило, що вплив людства на клімат і навколишнє середовище "продовжує мати далекосяжні наслідки, чинячи значний тиск на суспільство і економіку і загрожуючи самому існуванню деяких держав".

Сікорська зазначила що військові все частіше залучаються до ліквідації наслідків повеней, штормів і лісових пожеж. Загалом було зафіксовано близько 500 таких надзвичайних ситуацій по всьому світу з 2022 року, що суттєво виснажує можливості деяких збройних сил.

Як війна впливає на клімат

При цьому армії були стурбовані залежністю від викопного палива задовго до того, як зміна клімату стала пріоритетом. занепокоєння сягає корінням у нафтову кризу 1970-х років, каже Дункан Депледж з Університету Лафборо, який вивчає вплив клімату на військових.

Згідно з дослідженням 2019 року, під час Другої світової війни армія США споживала близько галона пального на одного солдата в день. Під час війни в Перській затоці 1990-91 років цей показник становив близько чотирьох галонів, а до 2006 року він зріс до 16 галонів під час операцій США в Іраку та Афганістані.

Надмірна залежність від викопного палива створює "значну вразливість" в бою, йдеться у звіті ЄС. Потепління саме по собі також має серйозні оперативні наслідки. Автоколони з паливом є легкою мішенню для придорожніх бомб, на які припадає майже половина смертей американців в Іраку і близько 40 відсотків в Афганістані, йдеться в доповіді.

Відновлювана енергетика може допомогти уникнути цих ризиків, йдеться у звіті, але визнається, що ця технологія "ще не повністю придатна для ведення бойових дій".

Депледж сказав, що швидший глобальний енергетичний перехід для запобігання "кліматичній катастрофі" створить виклики для армій, що, ймовірно, викличе занепокоєння щодо використання ними викопного палива.

В якому б напрямку ви не пішли, у військових більше немає вибору щодо того, як вони будуть діяти в світі, який дуже відрізняється від того, в якому вони діють сьогодні - сказав він.

Минулий рік став найтеплішим за останні 175 років: чому це небезпечно