На юбилейной сессии Генассамблеи ООН выступят около сотни президентов и более 40 премьеров

В Нью-Йорке стартует 80-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН, на которую соберутся около ста президентов и более 40 премьер-министров со всего мира. Эта сессия станет ключевой платформой для обсуждения глобальных вызовов и укрепления международного сотрудничества, пишет УНН.

Детали

На 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, которая началась на этой неделе и продлится до 29 сентября, соберутся около сотни президентов и более 40 премьер-министров. Сегодня, 23 сентября, в центре внимания будет, в частности, обсуждение ситуации в Украине. Президент Владимир Зеленский, как сообщалось ранее, запланировал около двадцати двусторонних встреч. Президент уточнил, что это как страны, которые давно помогают Украине, так и государства, которые лишь недавно присоединились к партнерству.

В частности, как сообщила пресс-секретарь Белого Дома Кэролайн Ливитт, 23 сентября Президент Украины Владимир Зеленский встретится с президентом США Дональдом Трампом и президентом Аргентины и ЕС.

В то же время министр иностранных дел Украины Андрей Сибига уже заявил о продуктивной встрече с исполнительным директором Всемирной продовольственной программы (ВПП) Синди Маккейн.

Порядок выступлений

Совместные дебаты, открывающие сессию, являются ежегодной платформой, где мировые лидеры выражают свои позиции и определяют приоритеты в отношении ключевых глобальных вызовов. Глава Генеральной Ассамблеи Анналена Бербок в 80-й сессии сформулировала главный девиз – "Работать сообща", подчеркивая единство, солидарность и коллективные действия.

Традиционно первым на общих дебатах выступает президент Бразилии, далее – президент США как страны-хозяйки. Предполагается, что после открытия заседания Генеральным секретарем и председателем Генассамблеи свои речи произнесут лидеры Турции, Франции, Польши, Южной Кореи, Литвы, Португалии, Египта, Южной Африки и стран Центральной Азии, в частности Азербайджана, Казахстана, Узбекистана, Туркменистана, Таджикистана и Кыргызстана.

В среду, 24 сентября, планируются выступления лидеров Украины, Испании, Финляндии, Чехии, Латвии, Эстонии, Аргентины, Словакии, Сирии и Ирана, а также премьер-министров Италии, Нидерландов и Бельгии. Далее, с четверга по субботу и в понедельник, очередь выступлений дойдет до глав правительств, министров и дипломатов других стран, среди которых в пятницу будут говорить представители Великобритании, Японии, Ирландии, Греции, Армении, Израиля и Китая.

россия будет представлена на сессии на уровне министра иностранных дел сергея лаврова, который выступит в субботу. Эта сессия Генассамблеи станет важной платформой для обсуждения ключевых международных вопросов и двусторонних встреч между лидерами стран.

Расписание мероприятий

23–27 и 29 сентября пройдут общие дебаты, во время которых лидеры стран изложат свои позиции и обсудят важные мировые проблемы.

24 сентября состоится специальное мероприятие по климату, где государства представят свои планы по сокращению выбросов и соблюдению Парижского соглашения. В тот же день пройдет Саммит по глобальной экономике, посвященный финансированию развития и сотрудничеству между странами.

25 сентября проведут совещание по профилактике неинфекционных заболеваний и укреплению психического здоровья, где примут политическую декларацию и обсудят конкретные действия. В тот же день состоится заседание по случаю 30-летия Всемирной программы действий в отношении молодежи для обмена опытом между поколениями и участия молодежи в глобальных процессах. Также запланировано совещание по управлению искусственным интеллектом, которое начнет глобальный диалог по безопасному и подотчетному использованию ИИ.

26 сентября состоится заседание по Международному дню борьбы за ликвидацию ядерного оружия, где будут говорить об опасности ядерного оружия и путях его устранения.

30 сентября пройдет конференция о положении рохинджа и других меньшинств в Мьянме, посвященная правам человека, анализу кризиса и поиску путей устойчивого решения проблем.

Ранее УНН писал, что Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом на полях Генассамблеи ООН попытается убедить администрацию США присоединиться к системе гарантий безопасности, которую поддерживает Украина и ее европейские союзники.