$41.250.00
48.420.36
ukenru
05:00 • 18 просмотра
На юбилейной сессии Генассамблеи ООН выступят около сотни президентов и более 40 премьеров
00:52 • 1366 просмотра
Президент Турции не верит в скорое завершение войны в Украине
22 сентября, 20:12 • 11492 просмотра
Зеленский прибыл в Нью-Йорк. На повестке дня участие в Генассамблее ООН и десятки встречVideo
22 сентября, 17:45 • 25752 просмотра
Трамп 23 сентября проведет встречу с Зеленским - Белый дом
22 сентября, 12:19 • 30378 просмотра
Убийство подростка на фуникулере в Киеве: суд приговорил Косова к пожизненному заключениюPhoto
22 сентября, 11:53 • 34733 просмотра
Базовая социальная помощь уже в "Дія": заменит пять разных выплатVideo
Эксклюзив
22 сентября, 11:25 • 50033 просмотра
"Золотая карта" от Трампа: может ли Украина использовать американский опыт инвестиций в обмен на право на проживание или рабочую визу?
22 сентября, 09:32 • 60696 просмотра
"Стена дронов" для защиты ЕС: что предусматривает проект и какова роль Украины
Эксклюзив
22 сентября, 07:19 • 57435 просмотра
Принцип "я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи" больше не работает - экономист
22 сентября, 05:49 • 28837 просмотра
ГУР впервые в истории сожгло два российских самолета-амфибии Бе-12 в Крыму: показали видеоVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+15°
3.2м/с
67%
752мм
Популярные новости
В столице рф самолет пронесся экстремально низко над домами на фоне угрозы атак дроновVideo22 сентября, 19:33 • 10761 просмотра
В Норвегии прозвучала тревога из-за угрозы беспилотников: задержаны двое иностранцев - AftonBladet22 сентября, 20:21 • 7368 просмотра
российские войска атаковали Чернигов: есть попадание в объект критической инфраструктуры23:15 • 3638 просмотра
Аэропорт Осло временно закрыли из-за появления неизвестных дронов01:48 • 6226 просмотра
Украинские десантники уничтожили российский БПЛА "Форпост" стоимостью 7 миллионов долларовVideo02:44 • 5518 просмотра
публикации
На юбилейной сессии Генассамблеи ООН выступят около сотни президентов и более 40 премьеров05:00 • 18 просмотра
Сладко и питательно: топ рецептов ко Международному дню белого шоколадаPhoto22 сентября, 11:26 • 44882 просмотра
"Золотая карта" от Трампа: может ли Украина использовать американский опыт инвестиций в обмен на право на проживание или рабочую визу?
Эксклюзив
22 сентября, 11:25 • 50033 просмотра
"Стена дронов" для защиты ЕС: что предусматривает проект и какова роль Украины22 сентября, 09:32 • 60696 просмотра
Принцип "я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи" больше не работает - экономист
Эксклюзив
22 сентября, 07:19 • 57435 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Эмманюэль Макрон
Дональд Трамп
Махмуд Аббас
Роберт Ф. Кеннеди-младший
Актуальные места
Украина
Запорожье
Соединённые Штаты
Нью-Йорк
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Сладко и питательно: топ рецептов ко Международному дню белого шоколадаPhoto22 сентября, 11:26 • 44882 просмотра
"Сейчас я не узнаю свою страну": Анджелина Джоли раскритиковала политическую нестабильность в США22 сентября, 10:56 • 22901 просмотра
Съемки фильма о Человеке-пауке приостановлены из-за травмы Тома Холланда22 сентября, 05:42 • 39194 просмотра
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo19 сентября, 16:00 • 89818 просмотра
Не только йогурт: топ рецептов, которые помогут поддержать уровень кальция в организмеPhoto19 сентября, 14:24 • 112153 просмотра
Актуальное
Фокс Ньюс
МиГ-31
Бильд
Хранитель
E-6 Mercury

На юбилейной сессии Генассамблеи ООН выступят около сотни президентов и более 40 премьеров

Киев • УНН

 • 24 просмотра

В Нью-Йорке началась 80-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН, которая продлится до 29 сентября. На ней соберутся около сотни президентов и более 40 премьер-министров для обсуждения глобальных вызовов и укрепления международного сотрудничества.

На юбилейной сессии Генассамблеи ООН выступят около сотни президентов и более 40 премьеров

В Нью-Йорке стартует 80-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН, на которую соберутся около ста президентов и более 40 премьер-министров со всего мира. Эта сессия станет ключевой платформой для обсуждения глобальных вызовов и укрепления международного сотрудничества, пишет УНН.

Детали

На 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, которая началась на этой неделе и продлится до 29 сентября, соберутся около сотни президентов и более 40 премьер-министров. Сегодня, 23 сентября, в центре внимания будет, в частности, обсуждение ситуации в Украине. Президент Владимир Зеленский, как сообщалось ранее, запланировал около двадцати двусторонних встреч. Президент уточнил, что это как страны, которые давно помогают Украине, так и государства, которые лишь недавно присоединились к партнерству. 

В частности, как сообщила пресс-секретарь Белого Дома Кэролайн Ливитт, 23 сентября Президент Украины Владимир Зеленский встретится с президентом США Дональдом Трампом и президентом Аргентины и ЕС.

В то же время министр иностранных дел Украины Андрей Сибига уже заявил о продуктивной встрече с исполнительным директором Всемирной продовольственной программы (ВПП) Синди Маккейн. 

Порядок выступлений

Совместные дебаты, открывающие сессию, являются ежегодной платформой, где мировые лидеры выражают свои позиции и определяют приоритеты в отношении ключевых глобальных вызовов. Глава Генеральной Ассамблеи Анналена Бербок в 80-й сессии сформулировала главный девиз – "Работать сообща", подчеркивая единство, солидарность и коллективные действия.

Традиционно первым на общих дебатах выступает президент Бразилии, далее – президент США как страны-хозяйки. Предполагается, что после открытия заседания Генеральным секретарем и председателем Генассамблеи свои речи произнесут лидеры Турции, Франции, Польши, Южной Кореи, Литвы, Португалии, Египта, Южной Африки и стран Центральной Азии, в частности Азербайджана, Казахстана, Узбекистана, Туркменистана, Таджикистана и Кыргызстана.

В среду, 24 сентября, планируются выступления лидеров Украины, Испании, Финляндии, Чехии, Латвии, Эстонии, Аргентины, Словакии, Сирии и Ирана, а также премьер-министров Италии, Нидерландов и Бельгии. Далее, с четверга по субботу и в понедельник, очередь выступлений дойдет до глав правительств, министров и дипломатов других стран, среди которых в пятницу будут говорить представители Великобритании, Японии, Ирландии, Греции, Армении, Израиля и Китая.

россия будет представлена на сессии на уровне министра иностранных дел сергея лаврова, который выступит в субботу. Эта сессия Генассамблеи станет важной платформой для обсуждения ключевых международных вопросов и двусторонних встреч между лидерами стран.

Расписание мероприятий

23–27 и 29 сентября пройдут общие дебаты, во время которых лидеры стран изложат свои позиции и обсудят важные мировые проблемы.

24 сентября состоится специальное мероприятие по климату, где государства представят свои планы по сокращению выбросов и соблюдению Парижского соглашения. В тот же день пройдет Саммит по глобальной экономике, посвященный финансированию развития и сотрудничеству между странами.

25 сентября проведут совещание по профилактике неинфекционных заболеваний и укреплению психического здоровья, где примут политическую декларацию и обсудят конкретные действия. В тот же день состоится заседание по случаю 30-летия Всемирной программы действий в отношении молодежи для обмена опытом между поколениями и участия молодежи в глобальных процессах. Также запланировано совещание по управлению искусственным интеллектом, которое начнет глобальный диалог по безопасному и подотчетному использованию ИИ.

26 сентября состоится заседание по Международному дню борьбы за ликвидацию ядерного оружия, где будут говорить об опасности ядерного оружия и путях его устранения.

30 сентября пройдет конференция о положении рохинджа и других меньшинств в Мьянме, посвященная правам человека, анализу кризиса и поиску путей устойчивого решения проблем.

Ранее УНН писал, что Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом на полях Генассамблеи ООН попытается убедить администрацию США присоединиться к системе гарантий безопасности, которую поддерживает Украина и ее европейские союзники.

Алена Уткина

Политикапубликации
Генеральная Ассамблея ООН
Республика Ирландия
Каролин Ливитт
Анналена Бербок
Андрей Сибига
Таджикистан
Израиль
Белый дом
Латвия
Аргентина
Туркменистан
Кыргызстан
Мьянма
Бразилия
Узбекистан
Дональд Трамп
Европейский Союз
Армения
Азербайджан
Сирия
Финляндия
Нью-Йорк
Южная Африка
Южная Корея
Франция
Литва
Бельгия
Великобритания
Чешская Республика
Греция
Италия
Испания
Нидерланды
Португалия
Словакия
Китай
Япония
Турция
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Эстония
Египет
Украина
Иран
Казахстан
Польша