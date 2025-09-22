Гумвантажі з України вже допомогли понад десяти мільйонам людей у 18 країнах - Сибіга на полях ГА ООН
Київ • УНН
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга обговорив з директоркою ВПП Сінді Маккейн гуманітарну співпрацю та розмінування. Україна підтвердила свою роль гаранта продовольчої стабільності, надавши допомогу 10 мільйонам людей у 18 країнах.
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив про продуктивну зустріч із виконавчою директоркою Всесвітньої продовольчої програми (ВПП) Сінді Маккейн на полях Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку. Про це повідомляє МЗС України, пише УНН.
Деталі
За інформацією Сибіги, під час зустрічі сторони обговорювали розвиток гуманітарної співпраці, розмінування сільськогосподарських угідь та зміцнення глобальної продовольчої безпеки, порушеної російською агресією.
Сибіга підкреслив важливість участі ВПП у забезпеченні свободи судноплавства в Чорному морі та наголосив на відданості України своїй ролі гаранта глобальної продовольчої стабільності. За його словами, гуманітарні вантажі з України вже допомогли понад 10 мільйонам людей у 18 країнах.
Я висловив вдячність ВПП та її команді в Україні за непохитну солідарність і підтримку вразливих громад, а також за спільну роботу над підвищенням стійкості нашої країни
Нагадаємо
22 вересня у Нью-Йорку стартувало засідання Генасамблеї ООН, де Україна вимагатиме рішучої відповіді на російську агресію.
Зеленський у своєму вечірньому зверненні також наголосив про надзвичайно насичений дипломатичний тиждень, що включає Генеральну Асамблею ООН та саміт щодо повернення викрадених росією українських дітей.
За його словами, заплановано майже два десятки зустрічей з лідерами різних країн, зокрема з Президентом США Дональдом Трампом.