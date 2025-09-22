$41.250.00
Вбивство підлітка на фунікулері у Києві: суд засудив Косова до довічного увʼязненняPhoto
11:53 • 13452 перегляди
Базова соціальна допомога вже в "Дії": замінить п'ять різних виплатVideo
Ексклюзив
11:25 • 22023 перегляди
"Золота карта" від Трампа: чи може Україна використати американський досвід інвестицій в обмін на право на проживання або робочу візу?
09:32 • 38444 перегляди
"Стіна дронів" для захисту ЄС: що передбачає проєкт і яка роль України
Ексклюзив
22 вересня, 07:19 • 40237 перегляди
Принцип "я не такий багатий, щоб купувати дешеві речі" більше не працює - економіст
22 вересня, 05:49 • 24541 перегляди
ГУР вперше в історії спалило два російські літаки-амфібії Бе-12 в Криму: показали відеоVideo
22 вересня, 05:30 • 41116 перегляди
Рош га-Шана 2025 в Умані: традиції святкування та заходи безпеки
21 вересня, 20:36 • 23394 перегляди
Генасамблея ООН стартує у Нью-Йорку: Україна вимагає рішучої відповіді на російську агресію - МЗС
Ексклюзив
21 вересня, 12:26 • 33997 перегляди
Осіннє рівнодення 22 вересня: його значення та прогноз для всіх знаків Зодіаку
21 вересня, 07:39 • 47930 перегляди
Жодних витоків із "Дії": в Мінцифрі пояснили, що відбулося
Зйомки фільму про Людину-павука призупинили через травму Тома Голланда22 вересня, 05:42 • 32227 перегляди
Нічна атака дронів рф на Київщину зачепила п'ять районів: пошкоджено вежу зв'язкуPhoto10:21 • 15348 перегляди
"Наразі я не визнаю свою країну": Анджеліна Джолі розкритикувала політичну нестабільність у США10:56 • 10219 перегляди
Солодко і поживно: топ рецептів до Міжнародного дня білого шоколадуPhoto11:26 • 20957 перегляди
Польща збиватиме об'єкти, які явно порушують повітряний простір - Туск11:27 • 14836 перегляди
Солодко і поживно: топ рецептів до Міжнародного дня білого шоколадуPhoto11:26 • 21123 перегляди
Гумвантажі з України вже допомогли понад десяти мільйонам людей у 18 країнах - Сибіга на полях ГА ООН

Київ • УНН

 • 70 перегляди

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга обговорив з директоркою ВПП Сінді Маккейн гуманітарну співпрацю та розмінування. Україна підтвердила свою роль гаранта продовольчої стабільності, надавши допомогу 10 мільйонам людей у 18 країнах.

Гумвантажі з України вже допомогли понад десяти мільйонам людей у 18 країнах - Сибіга на полях ГА ООН

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив про продуктивну зустріч із виконавчою директоркою Всесвітньої продовольчої програми (ВПП) Сінді Маккейн на полях Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку. Про це повідомляє МЗС України, пише УНН.

Деталі

За інформацією Сибіги, під час зустрічі сторони обговорювали розвиток гуманітарної співпраці, розмінування сільськогосподарських угідь та зміцнення глобальної продовольчої безпеки, порушеної російською агресією.

Сибіга підкреслив важливість участі ВПП у забезпеченні свободи судноплавства в Чорному морі та наголосив на відданості України своїй ролі гаранта глобальної продовольчої стабільності. За його словами, гуманітарні вантажі з України вже допомогли понад 10 мільйонам людей у 18 країнах.

Я висловив вдячність ВПП та її команді в Україні за непохитну солідарність і підтримку вразливих громад, а також за спільну роботу над підвищенням стійкості нашої країни

– зазначив міністр.

Нагадаємо

22 вересня у Нью-Йорку стартувало засідання Генасамблеї ООН, де Україна вимагатиме рішучої відповіді на російську агресію.

Зеленський у своєму вечірньому зверненні також наголосив про надзвичайно насичений дипломатичний тиждень, що включає Генеральну Асамблею ООН та саміт щодо повернення викрадених росією українських дітей.

За його словами, заплановано майже два десятки зустрічей з лідерами різних країн, зокрема з Президентом США Дональдом Трампом.

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Андрій Сибіга
благодійність
Організація Об'єднаних Націй
Дональд Трамп
Нью-Йорк
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна