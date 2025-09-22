Гуманитарные грузы из Украины уже помогли более десяти миллионам человек в 18 странах - Сибига на полях ГА ООН
Киев • УНН
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига обсудил с директором ВПП Синди Маккейн гуманитарное сотрудничество и разминирование. Украина подтвердила свою роль гаранта продовольственной стабильности, оказав помощь 10 миллионам человек в 18 странах.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил о продуктивной встрече с исполнительным директором Всемирной продовольственной программы (ВПП) Синди Маккейн на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщает МИД Украины, пишет УНН.
Детали
По информации Сибиги, во время встречи стороны обсуждали развитие гуманитарного сотрудничества, разминирование сельскохозяйственных угодий и укрепление глобальной продовольственной безопасности, нарушенной российской агрессией.
Сибига подчеркнул важность участия ВПП в обеспечении свободы судоходства в Черном море и отметил приверженность Украины своей роли гаранта глобальной продовольственной стабильности. По его словам, гуманитарные грузы из Украины уже помогли более 10 миллионам человек в 18 странах.
Я выразил благодарность ВПП и ее команде в Украине за непоколебимую солидарность и поддержку уязвимых общин, а также за совместную работу над повышением устойчивости нашей страны
Напомним
22 сентября в Нью-Йорке стартовало заседание Генассамблеи ООН, где Украина будет требовать решительного ответа на российскую агрессию.
Зеленский в своем вечернем обращении также отметил чрезвычайно насыщенную дипломатическую неделю, включающую Генеральную Ассамблею ООН и саммит по возвращению похищенных Россией украинских детей.
По его словам, запланировано почти два десятка встреч с лидерами разных стран, в том числе с Президентом США Дональдом Трампом.