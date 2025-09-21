Генасамблея ООН стартує у Нью-Йорку: Україна вимагає рішучої відповіді на російську агресію - МЗС

Українська делегація вже у Нью-Йорку, де стартує високий сегмент 80-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН. Цьогорічні заходи відбуваються у вирішальний момент для України та світу. Про це пише УНН із посиланням на допис глави МЗС Андрія Сибіги у соцмережах.

Вже в Нью-Йорку, куди зараз злітаються сотні делегацій найвищого рівня з усіх континентів. Цьогоріч високий сегмент Генеральної Асамблеї ООН відбувається у важкий та вирішальний час для України, Європи та всього світу - наголосив він.

Деталі

Глава МЗС наголосив, що настав час приймати конкретні рішення для підтримки миру та безпеки. Особливо актуально це на фоні ескалації росії, провокацій проти Естонії, Польщі та Румунії, а також дестабілізації інших регіонів.

Вже завтра відбудеться екстрене засідання Ради Безпеки ООН щодо порушення російськими винищувачами повітряного простору Естонії - перше за 34 роки, ініційоване Естонією. Україна долучається до обговорення і координує позицію з партнерами.

Також головними подіями для України стануть виступ Президента Володимира Зеленського в Генасамблеї, саміт Міжнародної кримської платформи, засідання Ради Безпеки щодо України та коаліції за повернення викрадених росією українських дітей.

Всі ці заходи відображають ті гострі проблеми, перед якими постала сьогодні не лише Україна, але уся міжнародна спільнота. Порушення територіальної цілісності та міжнародного права, викрадення дітей та інші звірства, бажання агресора продовжувати війну та відкидати мирні зусилля. Будемо консолідувати міжнародну підтримку сильних рішень. Міжнародне право має бути законом, а не декларацією. - зазначив Сибіга.

Президент також проведе низку важливих переговорів із лідерами США, ЄС, країн Африки, Азії, Близького Сходу та Латинської Америки, щоб посилити міжнародну підтримку України та тиск на москву.

Особлива увага приділяється програмі Першої леді Олени Зеленської, зокрема саміту перших леді та джентльменів, розвитку освіти та питань повернення дітей. Крім того, у рамках міністерського рівня відбудуться заходи щодо притягнення росії до відповідальності за воєнні злочини та питання енергетичної безпеки України перед зимою.

Нагадаємо

Зеленський у своєму вечірньому зверненні також наголосив про надзвичайно насичений дипломатичний тиждень, що включає Генеральну Асамблею ООН та саміт щодо повернення викрадених росією українських дітей.

За його словами, заплановано майже два десятки зустрічей з лідерами різних країн, зокрема з Президентом США Дональдом Трампом.