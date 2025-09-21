Генассамблея ООН стартует в Нью-Йорке: Украина требует решительного ответа на российскую агрессию - МИД

Украинская делегация уже в Нью-Йорке, где стартует высокий сегмент 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Нынешние мероприятия проходят в решающий момент для Украины и мира. Об этом пишет УНН со ссылкой на сообщение главы МИД Андрея Сибиги в соцсетях.

Уже в Нью-Йорке, куда сейчас слетаются сотни делегаций высочайшего уровня со всех континентов. В этом году высокий сегмент Генеральной Ассамблеи ООН проходит в тяжелое и решающее время для Украины, Европы и всего мира - подчеркнул он.

Подробности

Глава МИД подчеркнул, что настало время принимать конкретные решения для поддержания мира и безопасности. Особенно актуально это на фоне эскалации россии, провокаций против Эстонии, Польши и Румынии, а также дестабилизации других регионов.

Уже завтра состоится экстренное заседание Совета Безопасности ООН по нарушению российскими истребителями воздушного пространства Эстонии - первое за 34 года, инициированное Эстонией. Украина присоединяется к обсуждению и координирует позицию с партнерами.

Также главными событиями для Украины станут выступление Президента Владимира Зеленского в Генассамблее, саммит Международной крымской платформы, заседание Совета Безопасности по Украине и коалиции за возвращение похищенных россией украинских детей.

Все эти меры отражают те острые проблемы, перед которыми предстала сегодня не только Украина, но и все международное сообщество. Нарушение территориальной целостности и международного права, похищение детей и другие зверства, желание агрессора продолжать войну и отвергать мирные усилия. Будем консолидировать международную поддержку сильных решений. Международное право должно быть законом, а не декларацией. - отметил Сибига.

Президент также проведет ряд важных переговоров с лидерами США, ЕС, стран Африки, Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки, чтобы усилить международную поддержку Украины и давление на москву.

Особое внимание уделяется программе Первой леди Елены Зеленской, в частности саммиту первых леди и джентльменов, развитию образования и вопросам возвращения детей. Кроме того, в рамках министерского уровня состоятся мероприятия по привлечению россии к ответственности за военные преступления и вопросы энергетической безопасности Украины перед зимой.

Напомним

Зеленский в своем вечернем обращении также подчеркнул чрезвычайно насыщенную дипломатическую неделю, включающую Генеральную Ассамблею ООН и саммит по возвращению похищенных Россией украинских детей.

По его словам, запланировано почти два десятка встреч с лидерами разных стран, в частности с Президентом США Дональдом Трампом.