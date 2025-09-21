Генассамблея ООН стартует в Нью-Йорке: Украина требует решительного ответа на российскую агрессию - МИД

$41.250.00
Эксклюзив
21 сентября, 12:26 • 14393 просмотра
Осеннее равноденствие 22 сентября: его значение и прогноз для всех знаков Зодиака
21 сентября, 07:39 • 26867 просмотра
Никаких утечек из "Дії": в Минцифре объяснили, что произошло
Эксклюзив
21 сентября, 05:00 • 41378 просмотра
День мира в мире и Украине: какие шаги были предприняты за год для наступления мира
20 сентября, 15:23 • 43724 просмотра
Зеленский заявил, что подписал три пакета санкций: на кого они направлены
20 сентября, 10:19 • 51893 просмотра
Зеленский подтвердил, что встретится с Трампом на следующей неделе
20 сентября, 08:41 • 75947 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: вопросы и ответы и прогноз для всех знаков Зодиака
20 сентября, 04:00 • 84092 просмотра
Всемирный день уборки: как появилась традиция глобальной очистки планетыPhoto
19 сентября, 18:48 • 62843 просмотра
ВСУ продвинулись в Донецкой области на 3-7 км в глубину обороны противника и освободили семь населенных пунктов - Сырский
19 сентября, 17:23 • 57965 просмотра
Зеленский подписал указ о создании Офиса военного омбудсмена: кто возглавил новую структуру
Эксклюзив
19 сентября, 16:30 • 50909 просмотра
В Украинском центре оценивания развеяли мифы вокруг возвращения ГИА для учащихся 4 классов
День мира в мире и Украине: какие шаги были предприняты за год для наступления мира
Эксклюзив
21 сентября, 05:00 • 41378 просмотра
Трамп установил "плату" в 100 тыс. долларов за рабочие визы США для иностранцев: преимущества, недостатки, подводные камни20 сентября, 18:15 • 33002 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: вопросы и ответы и прогноз для всех знаков Зодиака20 сентября, 08:41 • 75947 просмотра
Всемирный день уборки: как появилась традиция глобальной очистки планетыPhoto20 сентября, 04:00 • 84092 просмотра
Не только йогурт: топ рецептов, которые помогут поддержать уровень кальция в организмеPhoto19 сентября, 14:24 • 89692 просмотра
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo19 сентября, 16:00 • 70482 просмотра
Не только йогурт: топ рецептов, которые помогут поддержать уровень кальция в организмеPhoto19 сентября, 14:24 • 89692 просмотра
Massive Attack удалили свою музыку из Spotify из-за инвестиций владельца компании в военный ИИ19 сентября, 14:03 • 40581 просмотра
Адель ведет переговоры о выступлении в перерыве Супербоула 2026 года - СМИ19 сентября, 10:57 • 40677 просмотра
Cadillac F1 подписал грандиозное партнерство с Jim Beam перед дебютом в 2026 годуPhotoVideo19 сентября, 10:18 • 42369 просмотра
Генассамблея ООН стартует в Нью-Йорке: Украина требует решительного ответа на российскую агрессию - МИД

Киев • УНН

 • 10 просмотра

Украинская делегация прибыла в Нью-Йорк на 80-ю сессию Генеральной Ассамблеи ООН, которая проходит в решающий момент для Украины и мира. Запланировано выступление Президента Зеленского, саммит Международной крымской платформы и заседание Совета Безопасности по Украине.

Генассамблея ООН стартует в Нью-Йорке: Украина требует решительного ответа на российскую агрессию - МИД

Украинская делегация уже в Нью-Йорке, где стартует высокий сегмент 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Нынешние мероприятия проходят в решающий момент для Украины и мира. Об этом пишет УНН со ссылкой на сообщение главы МИД Андрея Сибиги в соцсетях.

Уже в Нью-Йорке, куда сейчас слетаются сотни делегаций высочайшего уровня со всех континентов. В этом году высокий сегмент Генеральной Ассамблеи ООН проходит в тяжелое и решающее время для Украины, Европы и всего мира

- подчеркнул он.

Подробности

Глава МИД подчеркнул, что настало время принимать конкретные решения для поддержания мира и безопасности. Особенно актуально это на фоне эскалации россии, провокаций против Эстонии, Польши и Румынии, а также дестабилизации других регионов.

Уже завтра состоится экстренное заседание Совета Безопасности ООН по нарушению российскими истребителями воздушного пространства Эстонии - первое за 34 года, инициированное Эстонией. Украина присоединяется к обсуждению и координирует позицию с партнерами.

Также главными событиями для Украины станут выступление Президента Владимира Зеленского в Генассамблее, саммит Международной крымской платформы, заседание Совета Безопасности по Украине и коалиции за возвращение похищенных россией украинских детей.

Все эти меры отражают те острые проблемы, перед которыми предстала сегодня не только Украина, но и все международное сообщество. Нарушение территориальной целостности и международного права, похищение детей и другие зверства, желание агрессора продолжать войну и отвергать мирные усилия. Будем консолидировать международную поддержку сильных решений. Международное право должно быть законом, а не декларацией.

- отметил Сибига.

Президент также проведет ряд важных переговоров с лидерами США, ЕС, стран Африки, Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки, чтобы усилить международную поддержку Украины и давление на москву.

Особое внимание уделяется программе Первой леди Елены Зеленской, в частности саммиту первых леди и джентльменов, развитию образования и вопросам возвращения детей. Кроме того, в рамках министерского уровня состоятся мероприятия по привлечению россии к ответственности за военные преступления и вопросы энергетической безопасности Украины перед зимой.

Напомним

Зеленский в своем вечернем обращении также подчеркнул чрезвычайно насыщенную дипломатическую неделю, включающую Генеральную Ассамблею ООН и саммит по возвращению похищенных Россией украинских детей.

По его словам, запланировано почти два десятка встреч с лидерами разных стран, в частности с Президентом США Дональдом Трампом.

Вероника Марченко

