17:45 • 114 перегляди
Трамп 23 вересня проведе зустріч із Зеленським - Білий дім
12:19 • 11351 перегляди
Вбивство підлітка на фунікулері у Києві: суд засудив Косова до довічного увʼязненняPhoto
11:53 • 18670 перегляди
Базова соціальна допомога вже в "Дії": замінить п'ять різних виплатVideo
Ексклюзив
22 вересня, 11:25 • 28292 перегляди
"Золота карта" від Трампа: чи може Україна використати американський досвід інвестицій в обмін на право на проживання або робочу візу?
22 вересня, 09:32 • 44977 перегляди
"Стіна дронів" для захисту ЄС: що передбачає проєкт і яка роль України
Ексклюзив
22 вересня, 07:19 • 45655 перегляди
Принцип "я не такий багатий, щоб купувати дешеві речі" більше не працює - економіст
22 вересня, 05:49 • 26015 перегляди
ГУР вперше в історії спалило два російські літаки-амфібії Бе-12 в Криму: показали відеоVideo
22 вересня, 05:30 • 44372 перегляди
Рош га-Шана 2025 в Умані: традиції святкування та заходи безпеки
21 вересня, 20:36 • 24049 перегляди
Генасамблея ООН стартує у Нью-Йорку: Україна вимагає рішучої відповіді на російську агресію - МЗС
Ексклюзив
21 вересня, 12:26 • 34504 перегляди
Осіннє рівнодення 22 вересня: його значення та прогноз для всіх знаків Зодіаку
ССО підтвердили ураження виявленого у калузькій області російського ЗРК С-400 "Тріумф"
Нічна атака дронів рф на Київщину зачепила п'ять районів: пошкоджено вежу зв'язку
"Наразі я не визнаю свою країну": Анджеліна Джолі розкритикувала політичну нестабільність у США
Солодко і поживно: топ рецептів до Міжнародного дня білого шоколаду
Польща збиватиме об'єкти, які явно порушують повітряний простір - Туск
Солодко і поживно: топ рецептів до Міжнародного дня білого шоколаду
"Золота карта" від Трампа: чи може Україна використати американський досвід інвестицій в обмін на право на проживання або робочу візу?
Ексклюзив
22 вересня, 11:25 • 28301 перегляди
"Стіна дронів" для захисту ЄС: що передбачає проєкт і яка роль України
Принцип "я не такий багатий, щоб купувати дешеві речі" більше не працює - економіст
Ексклюзив
22 вересня, 07:19 • 45661 перегляди
Рош га-Шана 2025 в Умані: традиції святкування та заходи безпеки
Володимир Зеленський
Руслан Кравченко
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Михайло Федоров
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Естонія
Одеса
Солодко і поживно: топ рецептів до Міжнародного дня білого шоколаду
"Наразі я не визнаю свою країну": Анджеліна Джолі розкритикувала політичну нестабільність у США
Зйомки фільму про Людину-павука призупинили через травму Тома Голланда
П'ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихідними
Не лише йогурт: топ рецептів, які допоможуть підтримати рівень кальцію в організмі
МіГ-31
The Guardian
Eurofighter Typhoon
Іл-18
Fox News

Трамп 23 вересня проведе зустріч із Зеленським - Білий дім

Київ • УНН

 • 122 перегляди

Президент США Дональд Трамп зустрінеться з Президентом України Володимиром Зеленським, генсеком ООН, президентом Аргентини та ЄС 23 вересня. Зустрічі відбудуться в рамках Генеральної Асамблеї ООН.

Трамп 23 вересня проведе зустріч із Зеленським - Білий дім

Президент США Дональд Трамп у вівторок, 23 вересня, зустрінеться з Президентом України Володимиром Зеленським та генсеком ООН, президентом Аргентини та ЄС. Про це заявила Керолайн Лівітт, передає УНН.

Президент також проведе двосторонні зустрічі з генеральним секретарем ООН та лідерами України, Аргентини та Європейського Союзу 

- заявила Лівітт.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський заявив, що зустрінеться зі своїм американським колегою Дональдом Трампом у кулуарах Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй цього тижня.

Павло Башинський

Аргентина
Організація Об'єднаних Націй
Дональд Трамп
Європейський Союз
Володимир Зеленський
Україна