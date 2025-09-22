Трамп 23 вересня проведе зустріч із Зеленським - Білий дім
Київ • УНН
Президент США Дональд Трамп зустрінеться з Президентом України Володимиром Зеленським, генсеком ООН, президентом Аргентини та ЄС 23 вересня. Зустрічі відбудуться в рамках Генеральної Асамблеї ООН.
Президент також проведе двосторонні зустрічі з генеральним секретарем ООН та лідерами України, Аргентини та Європейського Союзу
Доповнення
Президент України Володимир Зеленський заявив, що зустрінеться зі своїм американським колегою Дональдом Трампом у кулуарах Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй цього тижня.