Трамп 23 сентября проведет встречу с Зеленским - Белый дом
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп встретится с Президентом Украины Владимиром Зеленским, генсеком ООН, президентом Аргентины и ЕС 23 сентября. Встречи состоятся в рамках Генеральной Ассамблеи ООН.
Президент США Дональд Трамп во вторник, 23 сентября, встретится с Президентом Украины Владимиром Зеленским и генсеком ООН, президентом Аргентины и ЕС. Об этом заявила Кэролайн Ливитт, передает УНН.
Президент также проведет двусторонние встречи с генеральным секретарем ООН и лидерами Украины, Аргентины и Европейского Союза
Дополнение
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что встретится со своим американским коллегой Дональдом Трампом в кулуарах Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций на этой неделе.