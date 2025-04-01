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Україна вже готова відкрити перший кластер переговорів про вступ до ЄС - голова МЗС

Київ • УНН

 • 21070 перегляди

Україна готова розпочати перший кластер переговорів про вступ до ЄС, працюючи над цим питанням. Також триває інтеграція України в НАТО, що є важливим питанням.

Україна вже готова відкрити перший кластер переговорів про вступ до ЄС - голова МЗС

Україна готова розпочати з першим кластером переговорів щодо вступу до Європейського Союзу та продовжує інтеграцію в НАТО. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час спільної пресконференції з міністром закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок у вівторок, передає кореспондент УНН.

Деталі 

"Важливою темою переговорів була інтеграція в Україна до Європейського Союзу і НАТО. Ціную підтримку міністерки Бербок на цьому шляху. Україна вже готова відкрити перший кластер переговорів про вступ до ЄС. Працюємо, щоб це відбулося якнайшвидше", - зазначив Сибіга.

Сторони також обговорили посилення санкційного тиску на рф.

"Наголошую тим, хто має ілюзії щодо росії: не може бути жодного повернення до старих часів до звичного бізнесу з росією. Чи то мова йде про Nord Stream, чи про інші будь-які проекти. москва - це екзистенційна загроза, будь-який бізнес з росією - це гроші в російську воєнну машину, а отже - пряма загроза безпеці та кожній європейській сімʼї", - вказав міністр.

Нагадаємо 

Раніше УНН писав, що Європейський Союз офіційно запускає програму Ukraine2EU, щоб підтримати Україну на шляху до членства в ЄС.

Перед тим шість країн ЄС закликали до пришвидшення з членством України. У спільному листі високопоставлені дипломати Швеції, Фінляндії, Данії, Латвії, Литви та Естонії закликали Брюссель виробити "конкретні пропозиції щодо того, як рішуче просунути процес вступу України".

Шмигаль: Україна має амбіцію відкрити всі шість кластерів перемовин з ЄС у 2025 році04.03.25, 13:25 • 18015 переглядiв

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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