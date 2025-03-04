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Шмигаль: Україна має амбіцію відкрити всі шість кластерів перемовин з ЄС у 2025 році

Київ • УНН

 • 18019 перегляди

Україна планує відкрити всі шість кластерів переговорів щодо вступу до ЄС у 2025 році. Три кластери планується відкрити під час польського головування, інші три - під час данського.

Шмигаль: Україна має амбіцію відкрити всі шість кластерів перемовин з ЄС у 2025 році

Україна має амбіцію відкрити всі шість кластерів перемовин щодо вступу до Європейського Союзу в 2025 році. Про це заявив Премʼєр-міністр України Денис Шмигаль під час пресконференції 4 березня, передає кореспондент УНН.

Деталі

Шмигаль зазначив, що під час минулотижневих перемовин з Європейською комісією, які відбулись під час перебування Єврокомісії в Києві, обговорювалась можливість відкриття всіх шести кластерів перемовин у 2025 році. Три з них планується відкрити в першій половині року під час польського головування в ЄС, а інші три - під час данського головування в другій половині року.

Разом 6 кластерів відкритих перемовин цього року - це і є наше домашнє завдання, яке ми хочемо виконати для того, щоб мирна угода містила політичне рішення про прийняття України в ЄС. Це наша амбіція - покласти на стіл наших європейських партнерів виконане домашнє завдання - я називаю це так, і далі рішення буде лише за політиками Євросоюзу. Лише за парламентами, урядами країн-членів Євросоюзу щодо прийняття України в члени Євросоюзу. Це наша амбіція, наша ціль, і ми до неї дуже активно, дуже вперто, наполегливо, впевнено рухаємося

- зазначив Шмигаль.

Нагадаємо 

Єврокомісарка Марта Кос очікує відкриття трьох кластерів переговорів щодо вступу України до ЄС у першому півріччі 2024 року.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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