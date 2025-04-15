"Приватизировал" церковь и имущество на более 7 млн грн: в Киевской области разоблачили настоятеля храма УПЦ (МП)
Киев • УНН
СБУ разоблачила клирика УПЦ МП, который незаконно отчуждил храм площадью 500 кв.м. в Бориспольском районе. Стоимость храма составляет более 7 млн грн, ему грозит до 12 лет тюрьмы.
На незаконном отчуждении храма площадью почти 500 квадратных метров в одном из поселков Бориспольского района разоблачили клирика УПЦ (МП). Общая стоимость присвоенного здания – более 7 млн грн. Злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества, передает УНН со ссылкой на СБУ.
Детали
По информации Службы Безопасности Украины, архимандрит сначала "пожертвовал" церковные здания своей сестре. После того, как родственница получила официальные права на имущество, она передала их в благотворительный фонд, который контролировал настоятель храма. Клирик планировал нелегально сдавать в аренду приобретенные здания или продавать их третьим лицам через аффилированную структуру.
Речь идет о здании храма и его хозяйственных помещениях площадью почти 500 м² в одном из поселков Бориспольского района. Общая стоимость имущества составляет более 7 млн грн. Вся эта недвижимость принадлежит местной общине
Во время обысков у священнослужителя и его близких обнаружили компьютеры, телефоны и "документы" с доказательствами сделки. В настоящее время клирику сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: присвоение, растрата или завладение имуществом, злоупотребляя служебным положением и служебный подлог.
Продолжается расследование. Злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества
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