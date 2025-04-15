"Приватизировал" церковь и имущество на более 7 млн грн: в Киевской области разоблачили настоятеля храма УПЦ (МП)

На незаконном отчуждении храма площадью почти 500 квадратных метров в одном из поселков Бориспольского района разоблачили клирика УПЦ (МП). Общая стоимость присвоенного здания – более 7 млн грн. Злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества, передает УНН со ссылкой на СБУ.

По информации Службы Безопасности Украины, архимандрит сначала "пожертвовал" церковные здания своей сестре. После того, как родственница получила официальные права на имущество, она передала их в благотворительный фонд, который контролировал настоятель храма. Клирик планировал нелегально сдавать в аренду приобретенные здания или продавать их третьим лицам через аффилированную структуру.

Речь идет о здании храма и его хозяйственных помещениях площадью почти 500 м² в одном из поселков Бориспольского района. Общая стоимость имущества составляет более 7 млн грн. Вся эта недвижимость принадлежит местной общине