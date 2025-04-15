СБУ и Нацполиция пришли с обысками в канцелярию Киевской митрополии УПЦ МП – источники
Киев • УНН
СБУ совместно с Нацполицией проводят обыски в канцелярии Киевской митрополии УПЦ МП. Обыски проходят у митрополита Антония Паканича, возможны новые подозрения.
СБУ и Нацполиция проводят обыск у московских попов — канцелярии Киевской митрополии УПЦ МП. Об этом журналисту УНН сообщили источники в правоохранительных органах.
"Служба Божья сегодня посетила канцелярию Киевской Митрополии УПЦ МП, которая является главным кремлевским лоббистом. Обыски проходят у управляющего делами — митрополита Антония Паканича", - рассказал собеседник.
По информации от источников, будут новые подозрения.
Дополнение
В Донецкой области СБУ задержала агента фсб, протоиерея УПЦ (МП), который корректировал российские удары. Он собирал данные о ВСУ в обмен на обещание "эвакуировать" семью в рф.
Против митрополита упц мп Павла открыли уголовное производство19.01.23, 16:19 • 1491637 просмотров