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Против митрополита упц мп Павла открыли уголовное производство

Киев • УНН

 • 1491628 просмотра

КИЕВ. 19 января. УНН. Против митрополита украинской православной церкви моковского патриархата Павла открыли уголовное производство. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Юрчишин, передает УНН.

Против митрополита упц мп Павла открыли уголовное производство

Детали

В опубликованном документе указано, что Офисом Генпрокурора 17.01.2023 внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по факту произнесения митрополитом Павлом высказываний, направленных на разжигание религиозной вражды и ненависти в стране между верующими упц мп и ПЦУ.

В частности, митрополит в своей речи унижал священнослужителей ПЦУ и подчеркивал исключительность упц мп, что является признаками уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 161 УК Украины.

Напомним

Митрополит Павел Лебедь известный как “Паша Мерседес” во время рождественского богослужения в храме Агапита Печерского в Нижней лавре унизительно высказывался о верующих и священнослужителях Православной церкви Украины. Он подчеркнул:

“Успенский собор отдали раскольнику и самосвяту. Раскольник это Филарет, самосвят — Епифаний. Мне говорят помянуть Епифания. Кого — сущего беса? Раскольника? Вся мерзость началась с Филарета. Сегодня „властные Ироды“ отвергают Христа, убивают не 14 тыс. младенцев, а миллионы людей. Как бес все мудро сделал. Под видом объединения они начали „гонения“ на Церковь. Они хотят уничтожить Александра Невского. Это группка безбожников, бандитов, которые ведут открытую войну против Церкви. Главное для них не война. Главное — уничтожить святую соборную и апостольскую Церковь. То есть нас с вами отвратить от Христа”, — заявил тогда митрополит.

Контекст

Конституционный Суд принял решение, которым заявил о том, что закон о переименовании Украинской православной церкви московского патриархата с указанием на её принадлежность к рф соответствует нормам Конституции.

Председатель Юридического отдела УПЦ протоиерей Александр Бахов прокомментировал решение Конституционного суда, и сказал, что “отсутствуют какие-либо законные основания для переименования УПЦ”.

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