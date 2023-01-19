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Проти митрополита упц мп Павла відкрили кримінальне провадження

Київ • УНН

 • 1491628 перегляди

КИЇВ. 19 січня. УНН. Проти митрополита української православної церкви моковського патріархату Павла відкрили кримінальне провадження. Про це повідомив народний депутат Ярослав Юрчишин, передає УНН.

Проти митрополита упц мп Павла відкрили кримінальне провадження

Деталі

В опублікованому документі вказано, що Офісом Генпрокурора 17.01.2023 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом виголошення митрополитом Павлом висловлювань, спрямованих на розпалювання релігійної ворожнечі та ненависті у країні між віруючими упц мп та ПЦУ.

Зокрема, митрополит у своїй промові принижував священнослужителів ПЦУ та наголошував на винятковості упц мп, що є ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 161 КК України.

Нагадаємо

Митрополит Павло Лебідь відомий як “Паша Мерседес” під час різдвяного богослужіння в храмі Агапіта Печерського в Нижній лаврі принизливо висловлювався про вірян і священнослужителів Православної церкви України. Він наголосив:

“Успенський собор віддали розкольнику і самосвяту. Розкольник це Філарет, самосвят — Епіфаній. Мені кажуть пом’янути Епіфанія. Кого — сущого біса? Розкольника? Вся „мерзенність“ розпочалася з Філарета. Сьогодні „владні Іроди“ відкидають Христа, вбивають не 14 тис. немовлят, а мільйони людей. Як біс все мудро зробив. Під виглядом об’єднання вони почали „гоніння“ на Церкву. Вони хочуть знищити Олександра Невського . Це групка безбожників, бандитів, які ведуть відкриту війну проти Церкви. Головне для них не війна. Головне — знищити святу соборну і апостольську Церкву. Тобто нас з вами відвернути від Христа”, — заявив тоді митрополит.

Контекст

Конституційний Суд ухвалив рішення, яким заявив про те, що закон про перейменування Української православної церкви московського патріархату із вказуванням на її приналежність до рф відповідає нормам Конституції.

Голова Юридичного відділу УПЦ протоієрей Олександр Бахов прокоментував рішення Конституційного суду, і сказав, що “відсутні будь-які законні підстави для перейменування УПЦ”.

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