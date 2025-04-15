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По угоді зі США досягнуто "суттєвого прогресу", очікується меморандум і ратифікація у Раді - Свириденко
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Financial Times

Шахед-136

The Guardian

ChatGPT

СБУ та Нацполіція прийшли з обшуками до канцелярії Київської митрополії УПЦ МП – джерела

Київ • УНН

 • 7542 перегляди

СБУ спільно з Нацполіцією проводять обшуки в канцелярії Київської митрополії УПЦ МП. Обшуки відбуваються у митрополита Антонія Паканича, можливі нові підозри.

СБУ та Нацполіція прийшли з обшуками до канцелярії Київської митрополії УПЦ МП – джерела

СБУ та Нацполіція проводять обшук у московських попів — канцелярії Київської митрополії УПЦ МП. Про це журналісту УНН повідомили джерела у правоохоронних органах.

"Служба Божа сьогодні завітала до канцелярії Київської Митрополії УПЦ МП, яка є головним кремлівським лобістом. Обшуки проходять у керуючого справами — митрополита Антонія Паканича", - розповів співрозмовник.

За інформацією від джерел, будуть нові підозри.

Доповнення

На Донеччині СБУ затримала агента фсб, протоієрея УПЦ (МП), який коригував російські удари. Він збирав дані про ЗСУ в обмін на обіцянку "евакуювати" родину до рф.

Проти митрополита упц мп Павла відкрили кримінальне провадження19.01.23, 16:19 • 1491637 переглядiв

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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