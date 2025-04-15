СБУ та Нацполіція прийшли з обшуками до канцелярії Київської митрополії УПЦ МП – джерела

СБУ та Нацполіція проводять обшук у московських попів — канцелярії Київської митрополії УПЦ МП. Про це журналісту УНН повідомили джерела у правоохоронних органах.

"Служба Божа сьогодні завітала до канцелярії Київської Митрополії УПЦ МП, яка є головним кремлівським лобістом. Обшуки проходять у керуючого справами — митрополита Антонія Паканича", - розповів співрозмовник.

За інформацією від джерел, будуть нові підозри.

Доповнення

На Донеччині СБУ затримала агента фсб, протоієрея УПЦ (МП), який коригував російські удари. Він збирав дані про ЗСУ в обмін на обіцянку "евакуювати" родину до рф.

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