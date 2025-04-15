"Приватизував" церкву та майно на понад 7 млн грн: на Київщині викрили настоятеля храму УПЦ (МП)
Київ • УНН
СБУ викрила клірика УПЦ МП, який незаконно відчужив храм площею 500 кв.м. у Бориспільському районі. Вартість храму становить понад 7 млн грн, йому загрожує до 12 років в'язниці.
На незаконному відчуженні храму площею майже 500 квадратних метрів в одному із селищ Бориспільського району викрили клірика УПЦ (МП). Загальна вартість привласненої будівлі – понад 7 млн грн. Зловмиснику загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна, передає УНН із посиланням на СБУ.
Деталі
За інформацією Служби Безпеки України, архімандрит спочатку "пожертвував" церковні будівлі своїй сестрі. Після того, як родичка отримала офіційні права на майно, вона передала їх до благодійного фонду, який контролював настоятель храму. Клірик планував нелегально здавати в оренду набуті будівлі або продавати їх третім особам через афілійовану структуру.
Йдеться про будівлю храму та його господарські приміщення площею майже 500 м² в одному із селищ Бориспільського району. Загальна вартість майна становить понад 7 млн грн. Уся ця нерухомість належить місцевій громаді
Під час обшуків у священнослужителя та його близьких виявили комп’ютери, телефони та "документи" із доказами оборудки. Наразі клірику повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: привласнення, розтрата або заволодіння майном, зловживаючи службовим становищем та службове підроблення.
Триває розслідування. Зловмиснику загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна
СБУ та Нацполіція прийшли з обшуками до канцелярії Київської митрополії УПЦ МП – джерела15.04.25, 13:57 • 7618 переглядiв