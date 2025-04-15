"Приватизував" церкву та майно на понад 7 млн грн: на Київщині викрили настоятеля храму УПЦ (МП)

На незаконному відчуженні храму площею майже 500 квадратних метрів в одному із селищ Бориспільського району викрили клірика УПЦ (МП). Загальна вартість привласненої будівлі – понад 7 млн грн. Зловмиснику загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна, передає УНН із посиланням на СБУ.

За інформацією Служби Безпеки України, архімандрит спочатку "пожертвував" церковні будівлі своїй сестрі. Після того, як родичка отримала офіційні права на майно, вона передала їх до благодійного фонду, який контролював настоятель храму. Клірик планував нелегально здавати в оренду набуті будівлі або продавати їх третім особам через афілійовану структуру.

Йдеться про будівлю храму та його господарські приміщення площею майже 500 м² в одному із селищ Бориспільського району. Загальна вартість майна становить понад 7 млн грн. Уся ця нерухомість належить місцевій громаді