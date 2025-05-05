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На Донетчине задержали комбата, который "обложил данью" фейковые боевые выплаты своих подчиненных - СБУ

Киев • УНН

 • 3092 просмотра

СБУ задержала комбата в Донецкой области, который требовал от подчиненных «откаты» за фиктивные выплаты. За месяц он получил 920 тыс. грн, ему грозит 10 лет тюрьмы.

На Донетчине задержали комбата, который "обложил данью" фейковые боевые выплаты своих подчиненных - СБУ

В одной из бригад ВСУ в Донецкой области разоблачили схему, по которой командир требовал с подчиненных "откаты" за начисление им надбавок за фиктивное участие в боях. Только за март он незаконно обогатился почти на миллион гривен. Сейчас он находится под стражей с возможностью внесения залога в 49 млн грн. Ему грозит 10 лет за решеткой.

Об этом сообщает СБУ передает УНН.

Сотрудники СБУ и ГБР при содействии Главнокомандующего ВСУ ликвидировали в одной из бригад схему незаконного начисления повышенных выплат. По результатам совместных действий в Донецкой области задержан командир батальона воинского соединения, который требовал с подчиненных "откаты" для начисления им фиктивных надбавок якобы за участие в боях накануне

- говорится в сообщении.

По информации СБУ, подчиненные комбата при его содействии получали надбавки в 100 тысяч грн якобы за выходы к линии боестолкновения в течение всего месяца.

Впрочем, как выяснило следствие, военные этого подразделения не находились "на нуле" так долго. С этих денег военные должны были "отчислять" командиру по 40 тысяч грн.

В случае отказа платить "дань" комбат угрожал подчиненным реальным выездом "на ноль".

Задокументировано, что таким образом только за март этого года чиновник получил 920 тысяч грн "откатов"

- добавили в СБУ.

Как сообщает СБУ, примерно такую же сумму комбат надеялся получить за апрель, но не успел сделать этого – его задержали "с поличным" во время передачи взятки. Сейчас задержанному сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды и вымогательстве.

Злоумышленник находится под стражей с альтернативным залогом в 49 млн грн. Ему грозит до 10 лет оплаты свободы с конфискацией имущества

- отметили в СБУ. 

На Николаевщине СБУ задержала 57-летнюю чиновницу: шпионила в пользу оккупантов29.04.25, 10:32 • 3166 просмотров

Алена Уткина

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