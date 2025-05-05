На Донетчине задержали комбата, который "обложил данью" фейковые боевые выплаты своих подчиненных - СБУ

В одной из бригад ВСУ в Донецкой области разоблачили схему, по которой командир требовал с подчиненных "откаты" за начисление им надбавок за фиктивное участие в боях. Только за март он незаконно обогатился почти на миллион гривен. Сейчас он находится под стражей с возможностью внесения залога в 49 млн грн. Ему грозит 10 лет за решеткой.

Об этом сообщает СБУ передает УНН.

Сотрудники СБУ и ГБР при содействии Главнокомандующего ВСУ ликвидировали в одной из бригад схему незаконного начисления повышенных выплат. По результатам совместных действий в Донецкой области задержан командир батальона воинского соединения, который требовал с подчиненных "откаты" для начисления им фиктивных надбавок якобы за участие в боях накануне - говорится в сообщении.

По информации СБУ, подчиненные комбата при его содействии получали надбавки в 100 тысяч грн якобы за выходы к линии боестолкновения в течение всего месяца.

Впрочем, как выяснило следствие, военные этого подразделения не находились "на нуле" так долго. С этих денег военные должны были "отчислять" командиру по 40 тысяч грн.

В случае отказа платить "дань" комбат угрожал подчиненным реальным выездом "на ноль".

Задокументировано, что таким образом только за март этого года чиновник получил 920 тысяч грн "откатов" - добавили в СБУ.

Как сообщает СБУ, примерно такую же сумму комбат надеялся получить за апрель, но не успел сделать этого – его задержали "с поличным" во время передачи взятки. Сейчас задержанному сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды и вымогательстве.

Злоумышленник находится под стражей с альтернативным залогом в 49 млн грн. Ему грозит до 10 лет оплаты свободы с конфискацией имущества - отметили в СБУ.

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