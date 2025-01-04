Оккупанты обстреляли Никополь: трое травмированных

В результате российского обстрела Никополя Днепропетровской области пострадали трое местных жителей. Повреждения получили частные дома и хозяйственные постройки. Об этом в субботу сообщил председатель ОГА Сергей Лысак, передает УНН.

Из-за вражеского артобстрела в Никополе трое пострадавших. 71-летнего мужчину госпитализировали. Он в состоянии средней тяжести. Женщины 61 и 68 лет - на амбулаторном лечении - написал Лысак.

В городе повреждены частные дома и хозяйственная постройка.

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