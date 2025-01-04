Оккупанты обстреляли Никополь: трое травмированных
Киев • УНН
Из-за артиллерийского обстрела Никополя ранения получили трое местных жителей, один из них госпитализирован. Повреждены частные дома и хозяйственная постройка.
В результате российского обстрела Никополя Днепропетровской области пострадали трое местных жителей. Повреждения получили частные дома и хозяйственные постройки. Об этом в субботу сообщил председатель ОГА Сергей Лысак, передает УНН.
Из-за вражеского артобстрела в Никополе трое пострадавших. 71-летнего мужчину госпитализировали. Он в состоянии средней тяжести. Женщины 61 и 68 лет - на амбулаторном лечении
В городе повреждены частные дома и хозяйственная постройка.
Ночной удар по Никополю: оккупанты атаковали пожарную часть4 янв. 2025, 07:44 • 16318 просмотров