Ночной удар по Никополю: оккупанты атаковали пожарную часть
Киев • УНН
Российские оккупанты атаковали Никополь артиллерией, "Градами" и ударным дроном. В результате обстрела был поврежден пожарный участок, жертв нет.
российские войска обстреляли Никополь Днепропетровской области артиллерией, "Градами" и дроном-камикадзе. В результате атак повреждена пожарная часть, сообщил в субботу глава ОВА Сергей Лысак, передает УНН.
Ночью и утром агрессор терроризировал Никополь. По городу бил тяжелой артиллерией и "Градом". Поразил дроном-камикадзе. Повреждена пожарная часть. Погибших и пострадавших нет
По его словам, в других районах Днепропетровщины обошлось без вражеских ударов.
Удар по Чернигову: погиб доцент института последипломного образования Алексей Галенка3 янв. 2025, 19:36 • 30911 просмотров