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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Ночной удар по Никополю: оккупанты атаковали пожарную часть

Ночной удар по Никополю: оккупанты атаковали пожарную часть

Киев  •  УНН

 • 8569 просмотра

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Российские оккупанты атаковали Никополь артиллерией, "Градами" и ударным дроном. В результате обстрела был поврежден пожарный участок, жертв нет.

российские войска обстреляли Никополь Днепропетровской области артиллерией, "Градами" и дроном-камикадзе. В результате атак повреждена пожарная часть, сообщил в субботу глава ОВА Сергей Лысак, передает УНН.

Ночью и утром агрессор терроризировал Никополь. По городу бил тяжелой артиллерией и "Градом". Поразил дроном-камикадзе. Повреждена пожарная часть. Погибших и пострадавших нет

- написал Лысак.

По его словам, в других районах Днепропетровщины обошлось без вражеских ударов.

Удар по Чернигову: погиб доцент института последипломного образования Алексей Галенка3 янв. 2025, 19:36 • 30911 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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