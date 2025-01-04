Нічний удар по Нікополю: окупанти атакували пожежну частину
Київ • УНН
російські окупанти атакували Нікополь артилерією, "Градами" та дроном-камікадзе. Внаслідок обстрілу пошкоджено пожежну частину, жертв немає.
російські війська обстріляли Нікополь Дніпропетровської області артилерією, "Градами" та дроном-камікадзе. Внаслідок атак пошкоджено пожежну частину, повідомив у суботу голова ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
Вночі та на ранок агресор тероризував Нікополь. По місту бив важкою артилерією та "Градом". Поцілив дроном-камікадзе. Пошкоджена пожежна частина. Загиблих і постраждалих немає
За його словами, в інших районах Дніпропетровщини минулося без ворожих ударів.
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