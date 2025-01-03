Удар по Чернігову: загинув доцент інституту післядипломної освіти Олексій Гальонка

Через потрійний ракетний удар по околиці Чернігова загинув доцент кафедри філологічних дисциплін та методики їх викладання Чернігівського обласного інституту післядипломної освіти імені Ушинського Олексій Гальонка. Про це Суспільне повідомляє з посиланням на ректора інституту Анатолія Заліського, передає УНН.

"На жаль, це правда. Мені зателефонувала племінниця Олексія Анатолійовича Людмила Гальонка і сказала про це. Він сьогодні ще був на роботі. Кандидат педагогічних наук. Останнім часом працював на пів ставки", — розповів Заліський.

Загиблому було 72 роки.

Як повідомив начальник управління освіти Чернігівської міської ради Василь Білогура на своїй Фейсбук-сторінці, у березні 2022 року в Олексія Гальонки згорів будинок.

"Після влучання російських снарядів у нього вщент згорів будинок, і останні роки він жив у пристосованому приміщенні".

Доповнення

Через російський удар по Чернігову відомо про одну загиблу людину та чотирьох поранених. Внаслідок атаки зазнали пошкоджень житлові будинки у приватному секторі.