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Удар по Чернигову: погиб доцент института последипломного образования Алексей Галенка

Удар по Чернигову: погиб доцент института последипломного образования Алексей Галенка

Киев  •  УНН

 • 9697 просмотра

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Доцент Черниговского института последипломного образования Алексей Галенка погиб от российского ракетного удара. 72-летний преподаватель ранее потерял собственный дом из-за обстрела в марте 2022 года.

Из-за тройного ракетного удара по окраине Чернигова погиб доцент кафедры филологических дисциплин и методики их преподавания Черниговского областного института последипломного образования имени Ушинского Алексей Галенка. Об этом Суспільне сообщает со ссылкой на ректора института Анатолия Залиского, передает УНН.

"К сожалению, это правда. Мне позвонила племянница Алексея Анатольевича Людмила Галенка и сказала об этом. Он сегодня еще был на работе. Кандидат педагогических наук. В последнее время работал на полставки", - рассказал Залесский.

Погибшему было 72 года.

Как сообщил начальник управления образования Черниговского городского совета Василий Билогура на своей Фейсбук-странице, в марте 2022 года у Алексея Галенки сгорел дом.

"После попадания российских снарядов у него дотла сгорел дом, и последние годы он жил в приспособленном помещении".

Дополнение

Из-за российского удара по Чернигову известно об одном погибшем человеке и четырех раненых. В результате атаки получили повреждения жилые дома в частном секторе.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВойнаКриминал и ЧП
chernigovЧернигов