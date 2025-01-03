Російський удар по Чернігову: кількість постраждалих зросла до чотирьох

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Внаслідок російського ракетного удару по житловій забудові Чернігова загинула одна людина, четверо поранені. Рятувальна операція триває, пошкоджено приватні будинки.

Через російський удар по Чернігову відомо про одну загиблу людину та чотирьох поранених. Про це УНН повідомляє з посиланням на Нацполіцію.

"Станом на 18:30 відомо про одну загиблу людину та чотирьох поранених", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що рятувальна операція триває. Внаслідок ворожої атаки зазнали пошкоджень житлові будинки у приватному секторі.

Поліцейські надають допомогу мешканцям постраждалого житлового масиву, документують наслідки ворожої атаки та збирають докази чергового воєнного злочину окупантів.

Доповнення

Раніше повідомлялося, що ворог завдав потрійного ракетного удару по житловій забудові на околиці Чернігова. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Війна
chernihivЧернігів

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