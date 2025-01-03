Российский удар по Чернигову: количество пострадавших возросло до четырех
Киев • УНН
В результате российского ракетного удара по жилой застройке Чернигова погиб один человек, четверо ранены. Спасательная операция продолжается, повреждены частные дома.
Из-за российского удара по Чернигову известно об одном погибшем человеке и четырех раненых. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Нацполицию.
"По состоянию на 18:30 известно об одном погибшем человеке и четырех раненых", - говорится в сообщении.
Сообщается, что спасательная операция продолжается. В результате вражеской атаки получили повреждения жилые дома в частном секторе.
Полицейские оказывают помощь жителям пострадавшего жилого массива, документируют последствия вражеской атаки и собирают доказательства очередного военного преступления оккупантов.
Дополнение
Ранее сообщалось, что враг нанес тройной ракетный удар по жилой застройке на окраине Чернигова.