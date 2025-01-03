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Российский удар по Чернигову: количество пострадавших возросло до четырех

Российский удар по Чернигову: количество пострадавших возросло до четырех

Киев  •  УНН

 • 5477 просмотра

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В результате российского ракетного удара по жилой застройке Чернигова погиб один человек, четверо ранены. Спасательная операция продолжается, повреждены частные дома.

Из-за российского удара по Чернигову известно об одном погибшем человеке и четырех раненых. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Нацполицию.

"По состоянию на 18:30 известно об одном погибшем человеке и четырех раненых", - говорится в сообщении.

Сообщается, что спасательная операция продолжается. В результате вражеской атаки получили повреждения жилые дома в частном секторе.

Полицейские оказывают помощь жителям пострадавшего жилого массива, документируют последствия вражеской атаки и собирают доказательства очередного военного преступления оккупантов.

Дополнение

Ранее сообщалось, что враг нанес тройной ракетный удар по жилой застройке на окраине Чернигова. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Война
chernigovЧернигов