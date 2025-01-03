Ракетний удар по Чернігову: є жертва та поранені
Київ • УНН
Російські війська завдали три ракетні удари по житловій забудові на околиці Чернігова. Внаслідок атаки зруйновано кілька будинків, загинула одна людина, є поранені.
Через потрійний ракетний удар по житловій забудові на околиці Чернігова є руйнування кількох будинків. Вже відомо про одну загиблу людину. Є поранені. Про це повідомив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус у Telegram, пише УНН.
"Ракетний удар по Чернігову. Сьогодні ворог завдав потрійного ракетного удару по житловій забудові на околиці Чернігова. Значні руйнування кількох будинків. Вже відомо про одну загиблу людину. Є поранені", - написав Чаус.
За його словами, тривають пошуково-рятувальні роботи.
Доповнення
Раншіе начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський повідомляв, що попередньо у Чернігові отримали руйнування два приватні будинки, є постраждалий.