Ракетний удар по Чернігову: є жертва та поранені

Через потрійний ракетний удар по житловій забудові на околиці Чернігова є руйнування кількох будинків. Вже відомо про одну загиблу людину. Є поранені. Про це повідомив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус у Telegram, пише УНН.

"Ракетний удар по Чернігову. Сьогодні ворог завдав потрійного ракетного удару по житловій забудові на околиці Чернігова. Значні руйнування кількох будинків. Вже відомо про одну загиблу людину. Є поранені", - написав Чаус.

За його словами, тривають пошуково-рятувальні роботи.

Доповнення

Раншіе начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський повідомляв, що попередньо у Чернігові отримали руйнування два приватні будинки, є постраждалий.