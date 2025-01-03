рф здійснила груповий ракетний удар на околиці Чернігова, є руйнування та постраждалий
Київ • УНН
росія здійснила груповий ракетний удар по околицях Чернігова. Внаслідок атаки пошкоджено два приватні будинки та постраждала одна цивільна особа.
росія завдала групового ракетного удару на околицях Чернігова. Попередньо отримали руйнування два приватні будинки, є постраждалий. Про це повідомив начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський, передає УНН.
"На околицях міста нанесено груповий ракетний удар", - написав Брижинський.
У Чернігові пролунали вибухи03.01.25, 16:54 • 29165 переглядiв
Перед цим він повідомляв про вибух ракети на околицях міста.
"Попередньо отримали руйнування 2 приватні будинки. Постраждала 1 цивільна людина. Перебувайте в укриттях!!!" - наголосив Брижинський.
Доповнення
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