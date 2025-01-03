рф здійснила груповий ракетний удар на околиці Чернігова, є руйнування та постраждалий

росія завдала групового ракетного удару на околицях Чернігова. Попередньо отримали руйнування два приватні будинки, є постраждалий. Про це повідомив начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський, передає УНН.

"На околицях міста нанесено груповий ракетний удар", - написав Брижинський.

У Чернігові пролунали вибухи

Перед цим він повідомляв про вибух ракети на околицях міста.

"Попередньо отримали руйнування 2 приватні будинки. Постраждала 1 цивільна людина. Перебувайте в укриттях!!!" - наголосив Брижинський.

Доповнення

Раніше повідомлялося, що у небі над Київщиною зафіксували ворожі дрони, працюють сили ППО.