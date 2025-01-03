Над Київщиною помічено ворожі дрони, працює ППО

У небі над Київщиною зафіксували ворожі дрони, працюють сили ППО, передає УНН із посиланням на Київську ОВА.

"Київська область! У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях", - йдеться у повідомленні.

В Київській ОВА закликали жителів перебувати в укриттях до кінця повітряної тривоги.

"Подбайте про власну безпеку. Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників", - додали в ОВА.