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Над Київщиною помічено ворожі дрони, працює ППО

Над Київщиною помічено ворожі дрони, працює ППО

Київ • УНН

 • 21638 перегляди

У повітряному просторі Київської області зафіксовано ворожі безпілотники. Сили протиповітряної оборони працюють по цілях, місцевих жителів закликають перебувати в укриттях.

У небі над Київщиною зафіксували ворожі дрони, працюють сили ППО, передає УНН із посиланням на Київську ОВА.

"Київська область! У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях", - йдеться у повідомленні.

В Київській ОВА закликали жителів перебувати в укриттях до кінця повітряної тривоги.

"Подбайте про власну безпеку. Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників", - додали в ОВА.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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