Над Київщиною помічено ворожі дрони, працює ППО
Київ • УНН
У повітряному просторі Київської області зафіксовано ворожі безпілотники. Сили протиповітряної оборони працюють по цілях, місцевих жителів закликають перебувати в укриттях.
У небі над Київщиною зафіксували ворожі дрони, працюють сили ППО, передає УНН із посиланням на Київську ОВА.
"Київська область! У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях", - йдеться у повідомленні.
В Київській ОВА закликали жителів перебувати в укриттях до кінця повітряної тривоги.
"Подбайте про власну безпеку. Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників", - додали в ОВА.