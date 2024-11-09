Над Киевщиной замечены вражеские дроны, работает ПВО
Киев • УНН
В воздушном пространстве Киевской области зафиксированы вражеские беспилотники, работают силы ПВО. Жителей призывают находиться в укрытиях до конца воздушной тревоги.
В небе над Киевской областью заметили вражеские беспилотники, работают силы ПВО, передает УНН со ссылкой на Киевскую ОГА.
«Киевская область! В воздушном пространстве зафиксировано БпЛА. Силы ПВО работают по целям», - говорится в сообщении.
В ОВА призвали жителей Киевщины находиться в укрытиях до конца воздушной тревоги.
«Позаботьтесь о собственной безопасности. Придерживайтесь информационной тишины - не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников», - говорится в сообщении.
Добавим
В ряде областей объявлена воздушная тревога.