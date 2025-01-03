рф осуществила групповой ракетный удар по окраине Чернигова, есть разрушения и пострадавший
Киев • УНН
россия осуществила групповой ракетный удар по окрестностям Чернигова. В результате атаки повреждены два частных дома и пострадал один гражданский человек.
россия нанесла групповой ракетный удар в окрестностях Чернигова. Предварительно получили разрушения два частных дома, есть пострадавший. Об этом сообщил начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский, передает УНН.
«В окрестностях города нанесен групповой ракетный удар», - написал Брижинский.
В Чернигове прогремели взрывы3 янв. 2025, 14:54 • 8327 просмотров
Перед этим он сообщал о взрыве ракеты в окрестностях города.
«Предварительно получили разрушения 2 частных дома. Пострадал 1 гражданский человек. Находитесь в укрытиях!!!» - подчеркнул Брижинский.
Дополнение
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