В Чернигове прогремели взрывы
Киев • УНН
В Чернигове зафиксированы взрывы после объявления воздушной тревоги в области. Об этом сообщили корреспонденты Общественного.
В Чернигове прогремели взрывы, сообщили корреспонденты Общественного, передает УНН. Ранее в области была объявлена воздушная тревога.
Детали
Сейчас в ряде областей объявили воздушную тревогу из-за ракетной опасности.
«Черниговская, Полтавская, Киевская области - ракетная опасность», - говорится в публикации.
Также воздушную тревогу объявили в Киеве.
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