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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Киеве произошел взрыв в многоэтажке в ЖК "София" - соцсети

В Киеве произошел взрыв в многоэтажке в ЖК "София" - соцсети

Киев  •  УНН

5 сентября 2024, 10:39  •  10111 просмотра

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В Киеве произошел взрыв в многоэтажке ЖК «София» на Софиевской Борщаговке. Очевидцы сообщают о разрушенных окнах и стенах в одной из квартир, информация о пострадавших уточняется.

В Киеве произошел взрыв в многоэтажке, что в ЖК «София» на Софиевской Борщаговке. Очевидцы публикуют кадры разрушенных окон в одной из квартир дома. Об этом пишет УНН.

Детали

На кадрах видно разрушение стен и отсутствие окон. Информация о пострадавших уточняется.

Напомним,

На прошлой неделе в  Киеве на улице Авиаконструктора Антонова вспыхнул пожар в жилом доме.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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