В Киеве произошел взрыв в многоэтажке в ЖК "София" - соцсети

В Киеве произошел взрыв в многоэтажке, что в ЖК «София» на Софиевской Борщаговке. Очевидцы публикуют кадры разрушенных окон в одной из квартир дома. Об этом пишет УНН.

Детали

На кадрах видно разрушение стен и отсутствие окон. Информация о пострадавших уточняется.

Напомним,

На прошлой неделе в Киеве на улице Авиаконструктора Антонова вспыхнул пожар в жилом доме.