В Киеве произошел взрыв в многоэтажке в ЖК "София" - соцсети
Киев • УНН
В Киеве произошел взрыв в многоэтажке ЖК «София» на Софиевской Борщаговке. Очевидцы сообщают о разрушенных окнах и стенах в одной из квартир, информация о пострадавших уточняется.
В Киеве произошел взрыв в многоэтажке, что в ЖК «София» на Софиевской Борщаговке. Очевидцы публикуют кадры разрушенных окон в одной из квартир дома. Об этом пишет УНН.
Детали
На кадрах видно разрушение стен и отсутствие окон. Информация о пострадавших уточняется.
Напомним,
На прошлой неделе в Киеве на улице Авиаконструктора Антонова вспыхнул пожар в жилом доме.