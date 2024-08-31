У Соломʼянському районі Києва масштабна пожежа: палає будинок
Київ • УНН
У Києві на вулиці Авіаконструктора Антонова спалахнула пожежа в житловому будинку. Підрозділи ДСНС прибули на місце події та розпочали гасіння вогню в Соломʼянському районі столиці.
У Соломʼянському районі Києва на вулиці Авіаконструктора Антонова спалахнула пожежа в житловому будинку. Підрозділи ДСНС вже прибули на місце події та розпочали гасіння вогню. Про це розповіли журналісту УНН у пресслужбі ДСНС Києва.
"Підрозділи ДСНС вже прибули на вулицю Авіаконструктора Антонова у Соломʼянському районі Києва та розпочали роботу з гасіння пожежі", - кажуть у ДСНС.
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