В Соломенском районе Киева масштабный пожар: пылает дом

В Соломенском районе Киева на улице Авиаконструктора Антонова вспыхнул пожар в жилом доме. Подразделения ГСЧС уже прибыли на место происшествия и приступили к тушению огня. Об этом рассказали журналисту УНН в пресс-службе ГСЧС Киева.

"Подразделения ГСЧС уже прибыли на улицу Авиаконструктора Антонова в Соломенском районе Киева и начали работу по тушению пожара", - говорят в ГСЧС.



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