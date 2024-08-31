В Соломенском районе Киева масштабный пожар: пылает дом
Киев • УНН
В Киеве на улице Авиаконструктора Антонова вспыхнул пожар в жилом доме. Подразделения ГСЧС прибыли на место происшествия и начали тушение огня в Соломенском районе столицы.
В Соломенском районе Киева на улице Авиаконструктора Антонова вспыхнул пожар в жилом доме. Подразделения ГСЧС уже прибыли на место происшествия и приступили к тушению огня. Об этом рассказали журналисту УНН в пресс-службе ГСЧС Киева.
"Подразделения ГСЧС уже прибыли на улицу Авиаконструктора Антонова в Соломенском районе Киева и начали работу по тушению пожара", - говорят в ГСЧС.
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