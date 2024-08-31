Киев отразил четвертую воздушную атаку за неделю, уничтожив все дроны

В ночь на Киев состоялась четвертая воздушная атака за эту неделю, во время которой враг снова применил ударные беспилотники, предварительно «Shahed». Баражующие боеприпасы заходили на столицу волнами с разных направлений в течение всей ночи. Об этом сообщил начальный Киевской МВА, передает УНН.

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Воздушную тревогу в Киеве объявляли четыре раза, и суммарно она длилась почти четыре часа. По данным Воздушных Сил, все российские ударные дроны, которые угрожали городу, были уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны. Точное количество и тип дронов будут обнародованы позже.

По предварительной информации, в городе нет разрушений и пострадавших. Киев остается приоритетной целью для российского агрессора в этой войне, поэтому жителей и гостей столицы призывают быть сознательными и дисциплинированными.

Київ зазнав масованої атаки рф утретє за чотири дні: знищено понад 10 дронів, є падіння уламків у трьох районах