Киев подвергся массированной атаке рф третий раз за четыре дня: уничтожено более 10 дронов, есть падение обломков в трех районах

Киев подвергся третьей воздушной атаке российских войск за 4 дня, ПВО уничтожила более 10 ударных дронов типа "Shahed", зафиксировано падение обломков в трех районах города, сообщили в КГВА, пишет УНН.

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"Третья воздушная атака на Киев за последние 4 дня! И снова массированная! На этот раз враг применил исключительно ударные БпЛА, предварительно вроде "Shahed". На Киев российские беспилотники летели с территории оккупированной Херсонщины и курской области рф еще до полуночи, около 23:00. На столицу барражирующие боеприпасы заходили волнами и с разных направлений", - указали в КГВА в Telegram.

Воздушная тревога в столице продолжалась более 5 часов. Силами и средствами ПВО было уничтожено более десятка ударных дронов врага (точное количество и тип дронов обнародуют Воздушные cилы) - сообщили в КГВА и перечислили:

В результате атаки ударных БпЛА в Голосеевском районе Киева произошло падение обломков на территорию жилой застройки. Предварительно, повреждены окна и двери в многоквартирном доме.

районе Киева произошло падение обломков на территорию жилой застройки. Предварительно, повреждены окна и двери в многоквартирном доме. В Днепровском районе города было зафиксировано падение обломков на территорию жилой застройки, но без негативных последствий.

районе города было зафиксировано падение обломков на территорию жилой застройки, но без негативных последствий. В Деснянском районе города, обломки упали на территорию частного домохозяйства, возник пожар в нежилом строении, который оперативно ликвидировали.

"В общем, в Киеве относительно пострадавших не поступало. Данные оперативной сводки уточняются", - указал Сергей Попко, начальник КГВА.

По данным DС ВСУ, после 8 часов в районе Киева снова фиксировали вражеский БпЛА.

У Києві та кількох областях оголошено повітряну тривогу