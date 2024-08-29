Київ зазнав масованої атаки рф утретє за чотири дні: знищено понад 10 дронів, є падіння уламків у трьох районах
Київ • УНН
Третя повітряна атака на Київ за 4 дні. ППО знищила понад 10 ударних дронів типу "Shahed", які летіли з окупованої Херсонщини та Курської області. Зафіксовано падіння уламків у трьох районах міста.
Київ зазнав третьої повітряної атаки російських військ за 4 дні, ППО знищила понад 10 ударних дронів типу "Shahed", зафіксовано падіння уламків у трьох районах міста, повідомили у КМВА, пише УНН.
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"Третя повітряна атака на Київ за останні 4 дні! І знову масована! Цього разу ворог застосував виключно ударні БпЛА, попередньо на кшталт "Shahed". На Київ російські безпілотники летіли з території окупованої Херсонщини та курської області рф ще до опівночі, близько 23:00. На столицю баражуючі боєприпаси заходили хвилями та з різних напрямків", - вказали у КМВА у Telegram.
Повітряна тривога у столиці тривала понад 5 годин. Силами та засобами ППО було знищено понад десяток ударних дронів ворога (точну кількість та тип дронів оприлюднять Повітряні сили)
- Внаслідок атаки ударних БпЛА в Голосіївському районі Києва сталося падіння уламків на територію житлової забудови. Попередньо, пошкоджено вікна та двері в багатоквартирному будинку.
- У Дніпровському районі міста було зафіксовано падіння уламків на територію житлової забудови, але без негативних наслідків.
- У Деснянському районі міста, уламки впали на територію приватного домогосподарства, виникла пожежа у нежитловій будові, яку оперативно ліквідували.
"Загалом, в Києві щодо потерпілих не надходило. Дані оперативного зведення уточнюються", - вказав Сергій Попко, начальник КМВА.
За даними ПС ЗСУ, після 8 години у районі Києва знову фіксували ворожий БпЛА.
У Києві та кількох областях оголошено повітряну тривогу29.08.24, 08:03 • 28928 переглядiв