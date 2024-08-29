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Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

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У Києві та кількох областях оголошено повітряну тривогу

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У столиці та низці областей України оголошено повітряну тривогу.

У столиці та низці областей України оголошено повітряну тривогу. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація, передає УНН.

УВАГА! У Києві оголошена повітряна тривога! Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту

- Київська міська державна адміністрація.

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Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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