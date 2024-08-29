У Києві та кількох областях оголошено повітряну тривогу
Київ • УНН
У столиці та низці областей України оголошено повітряну тривогу.
У столиці та низці областей України оголошено повітряну тривогу. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація, передає УНН.
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