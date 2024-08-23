В Киеве и нескольких областях объявлена воздушная тревога
Киев • УНН
Киевская городская государственная администрация сообщила об объявлении воздушной тревоги в столице. Жителей призывают срочно проследовать в укрытия гражданской защиты.
В столице и ряде областей объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация, передает УНН.
ВНИМАНИЕ! В Киеве объявлена воздушная тревога!
Просим всех срочно проследовать в укрытия гражданской защиты
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