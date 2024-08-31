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Київ відбив четверту повітряну атаку за тиждень, знищивши всі дрони

Київ відбив четверту повітряну атаку за тиждень, знищивши всі дрони

Київ • УНН

 • 54868 перегляди

У ніч на Київ відбулася чергова атака російських безпілотників "Shahed". Сили ППО знищили всі ворожі дрони, що загрожували місту. За попередніми даними, руйнувань та постраждалих немає.

У ніч на Київ відбулася четверта повітряна атака за цей тиждень, під час якої ворог знову застосував ударні безпілотники, попередньо "Shahed". Баражуючі боєприпаси заходили на столицю хвилями з різних напрямків протягом всієї ночі. Про це повідомив начальний Київської МВА, передає УНН

Деталі 

Повітряну тривогу у Києві оголошували чотири рази, і сумарно вона тривала майже чотири години. За даними Повітряних Сил, всі російські ударні дрони, які загрожували місту, були знищені силами та засобами протиповітряної оборони. Точну кількість і тип дронів будуть оприлюднені пізніше.

За попередньою інформацією, в місті немає руйнувань та постраждалих. Київ залишається пріоритетною ціллю для російського агресора в цій війні, тому мешканців та гостей столиці закликають бути свідомими та дисциплінованими.

Київ зазнав масованої атаки рф утретє за чотири дні: знищено понад 10 дронів, є падіння уламків у трьох районах29.08.24, 08:17 • 29715 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

ВійнаКиїв

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