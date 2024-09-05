У Києві стався вибух у багатоповерхівці в ЖК "Софія" - соцмережі
Київ • УНН
У Києві стався вибух у багатоповерхівці ЖК "Софія" на Софіївській Борщагівці. Очевидці повідомляють про зруйновані вікна та стіни в одній з квартир, інформація про постраждалих уточнюється.
У Києві стався вибух у багатоповерхівці, що в ЖК "Софія" на Софіївській Борщагівці. Очевидці публікують кадри зруйнованих вікон в одній з квартир будинку. Про це пише УНН.
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На кадрах видно руйнацію стін та відсутність вікон. Інформація про постраждалих уточнюється.
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