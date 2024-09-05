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У Києві стався вибух у багатоповерхівці в ЖК "Софія" - соцмережі

У Києві стався вибух у багатоповерхівці в ЖК "Софія" - соцмережі

Київ • УНН

 • 25126 перегляди

У Києві стався вибух у багатоповерхівці ЖК "Софія" на Софіївській Борщагівці. Очевидці повідомляють про зруйновані вікна та стіни в одній з квартир, інформація про постраждалих уточнюється.

У Києві стався вибух у багатоповерхівці, що в ЖК "Софія" на Софіївській Борщагівці. Очевидці публікують кадри зруйнованих вікон в одній з квартир будинку. Про це пише УНН.

Деталі

На кадрах видно руйнацію стін та відсутність вікон. Інформація про постраждалих уточнюється.

Нагадаємо

Минулого тижня у  Києві на вулиці Авіаконструктора Антонова спалахнула пожежа в житловому будинку.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

КиївКримінал та НП

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