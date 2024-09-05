У Чернігові пролунали вибухи
Київ • УНН
У Чернігові зафіксовано вибухи після оголошення повітряної тривоги в області. Про це повідомили кореспонденти Суспільного.
У Чернігові пролунали вибухи, повідомили кореспонденти Суспільного, передає УНН. Раніше в області була оголошена повітряна тривога.
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Нині у низці областей оголосили повітряну тривогу через ракетну небезпеку.
"Чернігівська, Полтавська, Київська області - ракетна небезпека", - йдеться у публікації.
Також повітряну тривогу оголосили у Києві.
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