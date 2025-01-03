У Чернігові пролунали вибухи
Київ • УНН
У Чернігові зафіксовано вибухи ракет на околицях міста. Повітряні сили попереджають про загрозу балістичних ударів у Чернігівській, Київській та Сумській областях.
Вибухи пролунали в Чернігові на фоні ракетної загрози, передає УНН.
"Вибух ракети на околицях міста. Черговий вибух", - повідомив очільник МВА Дмитро Брижинський.
Згодом він додав, що загроза ударів балістикою залишається.
Додамо
У Повітряних силах попередили про ракетну небезпеку у низці областей, де оголошена повітряна тривога.
Повідомлялось про швидкісні цілі на Чернігівщині, Київщині та Сумщині.