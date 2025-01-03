У Чернігові пролунали вибухи

Вибухи пролунали в Чернігові на фоні ракетної загрози, передає УНН.

"Вибух ракети на околицях міста. Черговий вибух", - повідомив очільник МВА Дмитро Брижинський.

Згодом він додав, що загроза ударів балістикою залишається.

Додамо

У Повітряних силах попередили про ракетну небезпеку у низці областей, де оголошена повітряна тривога.

Повідомлялось про швидкісні цілі на Чернігівщині, Київщині та Сумщині.